Brieselanger geht auf Drehorgeltour

Er hat in diesem Jahr einen großen Geburtstagswunsch: Detlef Luther von der Initiative „ Brieselang hilft“, der mit seiner Drehorgel während der Corona-Pandemie schon für viele besondere musikalische Momente in der Gemeinde Brieselang gesorgt hat, will erneut ein Zeichen setzen - diesmal will er sich für die Krebshilfe und im Speziellen für krebskranke Kinder einsetzen. Luther benötigt allerdings Unterstützung, um das Ziel, 2.000 Euro spenden zu können, zu erreichen. Das soll mit der Aktion „ Drehorgel on Tour“ gelingen.

Detlef Luther in Aktion Quelle: privat

„Meine Motivation ist es, krebskranken Kindern zu helfen, betroffenen Familien mit Beratung und Information zur Seite zu stehen und sie in finanziellen Notlagen zu unterstützen. Viele zwingend notwendige Therapien werden leider nicht immer von den Krankenkassen finanziert, so dass immer wieder Spendenaktionen stattfinden müssen. In unserer Gemeinde gibt es bedauerlicherweise einige Fälle, Hilfe wird daher benötigt“, betont Detlef Luther.

Seine Drehorgeltour, die er am Donnerstag gestartet hat, soll ihn durch die Ortschaften Brieselang, Zeestow, Bredow, Nauen, Wustermark, Elstal, Dallgow, Falkensee und Schönwalde führen. Auch Einladungen nimmt er entgegen.

Die Drehorgel von Detlef Luther Quelle: Viktoria Kratz

Natürlich sind die Drehorgel und der lachende Affe Hans sowie die Spendenbüchse dabei, „die sich hoffentlich mit Scheinen und Hartgeld füllen wird“. Luther: „Ich freue mich auf diese Tour, die am 14. März enden wird. Abstecher vor einzelnen Pflegeheimen und Krankenhäusern werden selbstverständlich sein. Übrigens: Das Startkapital in Höhe von 59 Euro ist bereits in der Spendenkasse.“

Ein Start mit Tränen

Der Start ist jedenfalls gelungen, erste Unterstützungsanfragen hat es bereits gegeben. „Es war ein Start mit vielen Tränen – insbesondere in den Pflegeheimen“, erzählt der Mann mit der Drehorgel. „Die Menschen brauchen unbedingt etwas für die Seele. Die Freude, die mir aus den Fenstern und den Balkonen entgegengebracht wurde, war auch für mich persönlich ein Erlebnis, das ich so schnell nicht vergessen werde.“

Spenden für wohltätige Zwecke

Der gebürtige Schleswig-Holsteiner Detlef Luther sammelt mit seinem Leierkasten seit Langem Spenden für wohltätige Zwecke. Ursprünglich kommt er aus einem medizinischen Beruf im Bereich der Palliativmedizin, bei dem er schwerkranke Kinder bis zu ihrem Tod begleitet hat. Eine emotional sehr anspruchsvolle Tätigkeit, die ihn auch im Rentendasein nicht losgelassen hat. Er will weiterhin helfen.

