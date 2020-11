Kathrin Neumann ist seit Mai Gleichstellungsbeauftragte in Brieselang. Als solche hat sie verschiedene Themen angestoßen. Eines ist das grundsätzliche Bekenntnis der Gemeindevertreter gegen Gewalt an Frauen. Am Mittwoch wird am internationalen Aktionstag vor dem Rathaus die symbolische Flagge dazu gehisst.