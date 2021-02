Alt Brieselang

Mehrere besorgte Verkehrsteilnehmer meldeten sich am Donnerstagnachmittag bei der Polizei, nachdem sie in einem Waldgebiet an der Nauener Chaussee nahe Alt Brieselang einen Mann und eine Frau bei einer offenbar körperlichen Auseinandersetzung beobachtet hatten. Zeugen versuchten zu schlichten und berichteten außerdem, dass der offensichtlich betrunkene Mann mit einem Pkw gefahren sei.

Polizisten stellten vor Ort fest, dass es zu keinen Körperverletzungen zwischen dem streitenden Paar kam. Die Beamten bemerkten starken Alkoholgeruch und durch die Trunkenheit bedingte Ausfallerscheinungen bei dem 43-Jährigen. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Von MAZ-online