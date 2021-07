Brieselanger sauer über illegalen Müll

Brieselang

Im ersten Halbjahr dieses Jahres haben die Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Brieselang jeden Monat einen 17 Kubikmeter fassenden Container mit Müll aller Art, der im Gemeindegebiet achtlos und illegal entsorgt worden ist, vollladen müssen. 102 Kubikmeter Müll sprechen eine eindeutige Sprache. Auch andere Gemeinden stöhnen unter der Müllflut.

Die Entwicklung und Ignoranz der Müllsünder bezeichnet Bürgermeister Ralf Heimann als „erschreckend“. Auch der Leiter des Betriebshofs, Marko Haupt, kann ob der Dreistigkeit nur noch mit dem Kopf schütteln. „Wir kommen nicht mehr hinterher. Ich könnte täglich zwei Beschäftigte des Bauhofs abstellen, die sich ausschließlich mit dem Einsammeln von Müll beschäftigen. Das kann nicht sein. Zeitlich gesehen, müssen deshalb viele andere wichtige Arbeiten liegen bleiben. Das ärgert mich massiv. Ich kann die Mentalität der Umweltsünder einfach nicht nachvollziehen. Es kann doch nicht so schwer sein, den Abfall ordentlich zu entsorgen. So kann es nicht weitergehen, sonst müssen wir unser Personal aufstocken“, ärgert sich Haupt.

Von Dachpappe bis Reifen

Die Fakten, die der Teamleiter des Bauhofs, Enrico Thom, zusammengetragen hat, sind aussagekräftig. Die Liste des an diversen Stellen gefundenen sogenannten herrenlosen Mülls, der entweder durch Hinweise aus der Bevölkerung oder bei Fahrten durch das Gemeindegebiet durch die Mitarbeiter des Bauhofs aufgespürt werden konnte, ist extrem lang. In den vergangenen sechs Monaten konnten demnach 690 Kilogramm Dachpappe, 530 kg gemischte Siedlungsabfälle, 240 kg Kunststoffe, 470 kg Altfenster, 550 kg Sperrmüll, 2 250 kg Asbest, 230 kg Altfarben/Öle, 330 kg Dämmung, 300 kg Reifen sowie 130 kg belastetes Holz gefunden und entsorgt werden. Die Verwaltung hegt die Hoffnung, Müllsünder auf frischer Tat zu ertappen. Dann drohen als Abschreckung empfindliche Strafen. Wilde Müllkippen an bekannten Punkten im Gemeindegebiet sollen deshalb nun verstärkt beobachtet werden.

Von MAZonline