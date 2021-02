Brieselanger senken ihr Defizit

Brieselang

Der Entwurf des Haushaltes für das Jahr 2021 ist während der Sitzung des Haushalt- und Finanzausschusses von Brieselangs Kämmerer Thomas Lessing erneut mit den Mitgliedern des Gremiums beraten worden. Die wichtigste Aussage zum Zeitplan: „Wir setzen alles daran, den Etat so schnell wie möglich fertigzustellen. Das wird in spätestens vier Wochen der Fall sein. Wenn es früher klappen sollte, ist auch die Einberufung einer Sondersitzung denkbar. Ansonsten wird der Haushalt Mitte März und schließlich in der Gemeindevertretung Ende März zur Beschlussfassung vorgelegt“, so die Zielsetzung von Thomas Lessing. Zuletzt hatte sich die Verwaltung noch einmal kritische Haushaltspositionen angeschaut und nach der Bewertung etwa durch die Streichung von Projekten Einsparpotenziale identifiziert. Die Quintessenz: Das Haushaltsdefizit konnte laut Angaben des Kämmerers auf 1,2 Millionen Euro gesenkt werden. Zu Beginn der Haushaltsdebatte im Januar betrug es 2,4 Millionen Euro.

Übernahme von Haushaltskosten aus dem Vorjahr

Inzwischen hat Brieselangs Kämmerer Thomas Lessing die Übernahme von Haushaltsausgaberesten nach Prüfung genehmigt. Rund 10,7 Millionen Euro werden demnach übertragen. In der Pipeline befinden sich zahlreiche Großprojekte, die nach Beschlussfassung bereits 2020 auf den Weg gebracht wurden und ein hohes Finanzvolumen ausweisen. Sowohl Bauarbeiten als auch Planungskosten spielen dabei eine zentrale Rolle. Positionen wie der Bau der neuen Feuerwache in Bredow, der Anbau Hort Robinson, die Planungen für die Gesamtschule sind beispielsweise von großer Bedeutung.

