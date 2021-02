Brieselanger verlieren viele Fahrräder

Brieselang

Die Brieselanger scheinen in Coronazeiten genauso vergesslich zu sein wie sonst: Im Bürgerbüro der Gemeinde Brieselang sind such im vergangenen Jahr viele Fundstücke abgegeben worden. Vor allem Fahrräder landen im Depot der Verwaltung.

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie ist derzeit eine Versteigerungsaktion, die unter normalen Umständen je nach Fundaufkommen ein- oder zweimal pro Jahr stattfindet, nicht möglich.

Wertvolles landet selten im Fundbüro

Ausweise, Bargeld, Schmuck und Portemonnaies gehören immer mal wieder zu den besonders wertvollen Fundsachen, all das wurde 2020 jedoch nicht abgegeben. Auf der Hitliste ganz oben stehen wie immer Herren- und Damenräder. Deren 14 an der Zahl sind nun weiterhin abholbereit. In Summe sind in den vergangenen fünf Jahren rund einhundert Fahrräder gefunden worden.

Handys fanden ihren Besitzer

2020 wurden weiterhin fünf Handys, sechs Schlüsselbunde sowie ein Autoschlüssel gefunden. Lediglich die Handys konnten den rechtmäßigen Besitzern wieder ausgehändigt werden.

Von MAZonline