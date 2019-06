Brieselang

Vor 90 Jahren, am 1. April 1929, wurde die Evangelische Kirchengemeinde Brieselang gegründet. Dieses Jubiläum soll nun am vom 14. bis 16. Juni gebührend gefeiert werden.

Mit Gospelchor und Bläserband

An allen drei Tagen wird es ein umfangreiches Programm geben mit viel Musik geben. So ist unter anderem vorgesehen, am Freitag ab 19 Uhr die Chronik der Kirchengemeinde vorzustellen – musikalisch umrahmt vom Gospelchor Vocal Connection und der Bläserband BBC. Zudem wird ein Graffiti-Team von „Sprühlingen“ aktiv werden. Die musikalische Eröffnung findet am Samstag um 14 Uhr statt – in Verbindung mit einem Podiumsgespräch mit den Brieselanger Pfarrern und Kita-Leiterinnen.

Festgottesdienst am Sonntag

Außerdem feiert am Samstag der Evangelische Kindergarten sein Sommerfest mit einem buntem Programm. Der Festgottesdienst mit dem Brieselanger Kirchen- und Posaunenchor ist für Sonntag, den 16. Juni, um 10.30 Uhr vorgesehen.

Das gesamte Festprogramm kann man nachlesen unter www.kirche-brieselang.de/90-jahre-kirchengemeinde/

Von MAZ Havelland