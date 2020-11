Das schöne Herbstwetter sorgte am Wochenende für eine Menge Spaziergänger am Nymphensee in Brieselang. Etliche der Besucher legten am Sonntag einen Zwischenstopp im Café am See ein. Ein Foto von der belebten Caféterrasse, auf der sich etliche Gäste niedergelassen hatten, sorgte jedoch anschließend im Netz für jede Menge Kritik. Solche Aktionen würden alle Gastronomen in ein schlechtes Licht rücken, hieß es.