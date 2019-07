Zeestow

In der Brieselanger Kommunalpolitik ist Christian Ehrecke in seine mittlerweile vierte Wahlperiode gestartet, sitzt wieder für die Initiative für Bürgerinteresse und Bürgerbeteiligung ( IBB) im Gemeindeparlament. Und auch wenn er es nunmehr zusätzlich in den Kreistag geschafft hat, so will er politisch noch höher hinaus: Christian Ehrecke tritt für BVB/Freie Wähler bei den Landtagswahlen als Direktkandidat im Wahlkreis 5 an.

Im Jahre 2017 hatte er den ersten Kontakt zu BVB/Freie Wähler und ist immer noch beeindruckt vom Erfolg der Unterschriftensammlung zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Mehr als 100 000 Leute haben unterzeichnet, letztlich wurde es vom Landtag beschlossen. „Das hat mir imponiert. Politik kann eben nur funktionieren, wenn sich viele Gruppen zusammenschließen, die für die Bürger etwas erreichen wollen“, ist seine Erfahrung daraus.

Will mehr als fünf Prozent

Dass er das Direktmandat holen wird, glaubt Ehrecke angesichts der Konkurrenz nicht. Dazu sei er politisch zu unbeleckt, wie er meint. Er wolle aber auf seinen gesunden Menschenverstand setzen. „Wenn einer 40 Jahre lang eine Firma geführt hat mit allen Höhen und Tiefen, dann kann das nicht verkehrt sein. Ich denke aber, dass ich mehr als fünf Prozent bekomme.“

Zur Person: Christian Ehrecke Geboren wurde Christian Ehrecke am 2. April 1954 in Spandau. Bei Orenstein & Koppel hatte er den Beruf des Starkstromelektrikers erlernt. Seit 40 Jahren führt Ehrecke in Zeestow einen Handwerksbetrieb für Brandschutz, Einbruchsschutz und barrierefreies Bauen. 2003 erhielt er erstmals ein Mandat in der Brieselanger Gemeindevertretung, damals noch für die CDU. Ehrenamtlich ist er als Jugendtrainer im Fußball tätig.

Der 65-Jährige hofft dabei auf seinen Bekanntheitsgrad in der Region. „Viele kennen mich vom Fußball“, sagt Ehrecke, der mit fünf Jahren beim SC Gatow mit Fußball angefangen hat. Seit mittlerweile 60 Jahren jagt er dem runden Leder hinterher, in der jüngsten Vergangenheit allerdings nur noch sporadisch bei den Ü 60 der Spandauer Kicker.

Als Schiedsrichter bekannt

Viele kennen ihn aber vor allem als Schiedsrichter, „ich habe den Schiedsrichternachwuchs mit ausgebildet“, so der Zeestower. Fünf Jahre war er beim VfL Nauen, seit 20 Jahren ist er bei Grün-Weiß Brieselang. Zwei Pokalendspiele im Kreis habe er gepfiffen, und einmal gehörte er auch zum Schiedsrichtergespann bei einem Endspiel im Landespokal.

In zwei Berufen machte Christian Ehrecke seinen Meister – als Elektriker und als Schlosser. Als Spezialmonteur für Türen und Tore war er auf der ganzen Welt unterwegs, baute unter anderem auf dem Moskauer Flughafen bei minus 40 Grad Automatiktüren ein. Aber beispielsweise auch zur deutschen Botschaft in Peru führte ihn einmal ein Auftrag.

Seit Langem Unternehmer

Seit vier Jahrzehnten ist Christian Ehrecke selbstständig. Seine Metallbaufirma übergibt der Zeestower aber derzeit aus Altersgründen an einen Mitarbeiter, der langjährig im Unternehmen ist. Daneben hat er noch eine Brandschutzservice-Firma.

Nicht alles ging glatt in seinem Leben. Aber gerade deshalb glaubt er, als Landtagskandidat die richtige Wahl zu sein: „Ich bin einer, der Klartext spricht. Ich denke, mehr bewegen zu können als manch anderer, der große Sprüche klopft.“

Viele Ziele

Ehrecke will beispielsweise dafür sorgen, dass die kleinen Orte künftig nicht vergessen werden. Darüber hinaus möchte er sich mit dafür einsetzen, dass Altanschließer, die sozial schwächer sind, eine Entschädigung erhalten.

Zu seinen politischen Zielen gehört aber auch, dass die ländlichen Regionen ihre Kitas und Schulen erhalten können und dass die Gemeinden durch Ansiedlung von kleinen und mittleren Betrieben Arbeitsplätze schaffen. Zudem hat sich der 65-Jährige die Vereins-, Gruppen- und Jugendförderung auf die Fahnen geschrieben sowie die Förderung von Seniorengruppen.

Von Andreas Kaatz