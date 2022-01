Bredow

Zum zweiten Mal: Auf dem Friedhof in Bredow haben Unbekannte erneut mehrere Pflanzen gestohlen. Schon im Dezember hatten Mitarbeiter des Bauhofs einen Diebstahl festgestellt. Nun erstattete die Verwaltung Strafanzeige. Gestohlen wurden 30 Heckenpflanzen im Wert von mehr als 300 Euro. Um dem diebischen Treiben Einhalt zu bieten, ermittelt nun die Polizei, die am Dienstag die Schäden in Augenschein nahm.

Von MAZonline