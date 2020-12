Brieselang

Ralf Heimann ( FW) wurde 2019 zum neuen Bürgermeister von Brieselang gewählt. Er setzte sich in der Stichwahl gegen Michael Koch ( CDU) durch und löste Wilhelm Garn ( CDU) ab, der nicht wieder angetreten war. Am 18. Dezember 2019 war sein erster Arbeitstag. Ein Jahr danach erzählt er im MAZ-Interview, wie es ihm seitdem ergangen ist.

Haben Sie es schon bereut, Bürgermeister geworden zu sein?

Ralf Heimann: Nein, ich wollte ja raus aus dem Bundesbank-Alltag und etwas machen, wo ich mich einbringen kann, wo ich selbstständig bin, wo ich noch mal richtig reinpowern kann. Das habe ich hier gefunden.

Was war für Sie in dem ersten Jahr besonders schwierig beziehungsweise arbeitsintensiv?

Besonders arbeitsintensiv war nach dem Amtsantritt, einen Haushalt hinzubekommen. Gleich nach dem Amtsantritt hatte die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass sie den Haushalt prüfen möchte, bevor wir ihn verabschieden. Doch es dauerte, bis die Gemeindevertreter sich einig waren, in welche Objekte wir investieren. Dann kam Corona. Und als wir den Etat verabschiedet hatten, folgte kurze Zeit später die Haushaltssperre. Die Kombination aus Haushalt und Corona war schon eine bleibende Erinnerung. Hinzu kam, dass es keine Pandemie- beziehungsweise Katastrophenschutzpläne gab und ich somit ins kalte Wasser springen und entscheiden musste.

Was gab es da noch?

Kaum dass ich im Amt war, bekamen wir Post vom Bauordnungsamt des Landkreises. Wir sollten Stellung nehmen. Denn es gab die Aufforderung, im Rathaus, in dem wir zur Miete sitzen, und im Plattenbau RE 80 Umbaumaßnahmen durchzuführen. Wenn einem indirekt gedroht wird, das Rathaus zu schließen, weil seit fünf Jahren Baumaßnahmen verschleppt worden sind, dann bleibt das schon hängen. Eigentlich wollte ich ein Amt übernehmen und nach vorne gucken. Und sofort hatte man Leichen im Keller gefunden. Wir müssen jetzt etwas machen, um die Räume weiter nutzen zu können.

Sie waren lange Zeit Gemeindevertreter, haben die Verwaltung oft scharf kritisiert. Fiel es Ihnen schwer, auf die andere Seite zu wechseln?

Die Vorstellung, plötzlich mit jenen zusammenzuarbeiten, denen ich als Oppositionspolitiker kritisch gegenüber stand, hat mir schon ein wenig Bauchdrücken verursacht. Aber sowohl der Bauamtsleiter Herr Gramsch als auch der Kämmerer Herr Lessing haben es mir sehr leicht gemacht. Wir haben mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis und eine Vertrauensbasis, auf der man gut zusammenarbeiten kann.

Allerdings gab es auch innerhalb der Gemeindevertretung oft Auseinandersetzungen mit anderen Fraktionen. Hatten Sie Befürchtungen, dass Ihnen deshalb ein scharfer Wind entgegen weht?

Die Befürchtung gab es. Deshalb habe ich, bevor ich das Amt angetreten hatte, versucht, mit den Fraktionen Gespräche zu führen. Die Freien Wähler haben das Angebot natürlich angenommen. Darüber hinaus waren die CDU und BFB die einzigen, die ebenfalls dazu bereit waren. Ich hatte gehofft, dass man die Differenzen beilegen kann – gerade auch nach dem sehr schmutzigen Wahlkampf gegen mich, der aber nicht von meinem Mitbewerber Herr Koch, sondern von BFB geführt wurde. Die Hoffnung hat sich aber leider zerschlagen. Stattdessen wird dieser Wahlkampf seit einem Jahr gegen mich fortgeführt.

Was sind die Sachthemen, die die Arbeit in Ihrem ersten Jahr bestimmt haben?

Das sind Corona und die Gesamtschule. Zu Corona kam ja zu Beginn alle zwei Wochen eine neue Verfügung. Das ging hin und her, gerade im Schulbereich. Das hat die übrige Arbeit in vielen Bereichen gelähmt. Beispielsweise mussten ständig irgendwelche Hygienekonzepte umgesetzt werden. Das andere Thema war die Gesamtschule mit dem Problem: Auf der einen Seite möchte man die Schule haben, auf der anderen Seite vertritt die Gemeindevertretung konträre Ansichten. Jetzt gibt es einen Beschluss, wir sollen bauen, aber nur bis zu einer finanziellen Höchstgrenze – auf Basis der Baukosten von 2020. Aber wenn wir 2023 die Schule bauen, haben wir drei Jahre Preissteigerungen. Da kann ich wohl gleich nach der Vergabe einen Baustopp beauftragen.

Im Wahlkampf kündigten Sie mehr Transparenz an und dass die Bürger stärker beteiligt werden sollten. Ist Ihnen das gelungen?

Teilweise. Wegen Corona gab es kaum Möglichkeit, Präsenzveranstaltungen zu machen. Man könnte über das Internet gehen, aber da haben wir die technische Ausstattung nicht. In der Vergangenheit wurde nicht in moderne Technik investiert. Der neue Saal im Bürgerhaus ist das beste Beispiel. Wenn man 2019 einen Sitzungssaal baut, dann sollten dort Internetanschlüsse sein. Doch da ist nichts passiert. Gebaut wurde, als wenn man vor 40 Jahren einen Saal errichtet hätte. Tische, Stühle, Feierabend. So ist es im ganzen Rathaus.

Was muss da passieren?

Wir müssen dringend die Infrastruktur schaffen, damit wir auch zu Coronazeiten außerhalb von Präsenzveranstaltungen die Bürger ansprechen können, etwa mit Videokonferenzen. Als es noch ging, hatten wir zum Thema Gesamtschule extra Präsenzveranstaltungen mit Vertretern von Hort und Schule, mit dem Sportverein und für die Bürger. Das ist die Transparenz, die mir eigentlich vorschwebt.

Gäbe es noch andere Themen, bei denen eine Bürgerbeteiligung sinnvoll gewesen wäre?

Ich hätte mich gern mit den Jugendlichen getroffen, um zu hören, was sie wünschen. Es ist ja im Gespräch, einen überdachten Treffpunkt zu schaffen. Ich hätte gern gewusst, was sie sich da vorstellen. Das nächste wäre eine Veranstaltung zum Thema Bahnanbindung und Parkplätze. Wir haben Beschlüsse zum Masterplan gefasst, in dem auch der Bau eines Parkhauses steht. Jetzt sagen die Gemeindevertreter: Wir brauchen kein Parkhaus mehr, man soll mit Fahrrad fahren. Aber die Frage ist ja nicht: Was sagen die Gemeindevertreter, sondern was wollen die Bürger?

Wie sieht es aus mit einem neuen Rathaus?

Die Frage ist, ob wir einen dicken siebenstelligen Betrag in das marode Gebäude RE 80 investieren und in dieses Rathaus hier, was wirtschaftlich betrachtet keinen Sinn macht, oder sollen wir neu bauen? So muss beispielsweise im RE 80 die Elektrik komplett erneuert werden. Ein Neubau müsste ziemlich schnell passieren, denn wie eingangs gesagt, haben wir Auflagen. So bräuchten wir im Plattenbau aus Gründen des Brandschutzes ein zweites Treppenhaus. Und das jetzige Rathaus eignet sich auch aus Platzgründen nicht mehr für eine Gemeinde mit mehr als 12 000 Einwohner.

Woher soll das Geld kommen? Wie will sich Brieselang weiter entwickeln, ohne sich zu übernehmen?

Wenn wir zukunftsfähig sein wollen, brauchen wir das neue Rathaus, aber wir benötigen auch die Gesamtschule und die neuen Sportflächen. Das sind hohe Kosten, aber da kommen wir nicht drum herum. Also müssen wir auf die Einnahmeseite gehen. Das heißt, wir müssen schnellstmöglich den B-Plan für das Gewerbegebiet rechtlich anpassen, damit sich dort weitere Firmen ansiedeln können. Dann würden wir auch höhere Einnahmen in Form der Gewerbesteuer haben.

Was sagen Sie Leuten, die meinen, dass Sie manchmal uneinsichtig und nicht auf Kompromiss bedacht sind?

Ich gebe zu, dass auch ich Fehler mache. Ich hätte vielleicht vor dem Sommer stärker Videokonferenzen, wie gewünscht, für Sitzungen der Ausschüsse und Gemeindevertretung anbieten können. Andererseits hatten wir aber auch noch keinen Haushalt gehabt. So war es schwierig, entsprechende Aufträge an Externe auszulösen. Bei anderen Dingen bin ich aber auch an Recht und Gesetz gebunden. Ein Beispiel: Die Entschädigungssatzung, bei der es um eine pauschale Aufwandsentschädigung für Beauftragte ging. Doch die dürfen rein rechtlich gar keine pauschale Entschädigung bekommen. Aber die Gemeindevertreter interessiert das nicht. Man wirft mir vor, zu sehr auf den Gesetzen herumzureiten. Aber das ist nun mal meine Aufgabe als Hauptverwaltungsbeamter.

Was wünschen Sie sich für 2021?

Dass wir einen Architekten finden, der die Gesamtplanung für die Gesamtschule macht. Dann entscheidet sich erst, ob das Vereinsheim abgerissen und neugebaut werden muss. Der B-Plan fürs Gewerbegebiet soll vorangebracht werden und auch die Freizeitmöglichkeiten für den Sportverein sowie der Treffpunkt für die Jugendlichen. Und ich wünsche mir, dass die Fraktionen kritisch sind, dass aber auch eine Mehrheit bereit ist, mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten. Mit der CDU, SPD und vielleicht auch den Grünen könnte das klappen.

Von Andreas Kaatz