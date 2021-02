Brieselang

Der laute Dieselmotor des Traktors ist nicht zu überhören und mit einer Höhe von drei Metern ist das landwirtschaftliche Gefährt auch kaum zu übersehen. Seine vier mächtigen Räder erzeugen im dunklen, nassen Ackerboden tiefe Spuren mit ihrem Stollenprofil.

Die Steuerung des großen Fahrzeuges übernimmt der gelernte Landwirt Jan Bartel in seiner gläsernen Kabine. Seit 2011 ist der Brieselanger im Ackerbau tätig und verbringt seither viel Zeit auf den 1100 Hektar großen Getreide- und Rapsfeldern. Was als Kind noch unmöglich erschien, bereitet ihm heute viel Freude. Jan Bartel interessierte sich in seiner Jugend nur wenig für den landwirtschaftlichen Familienbetrieb seiner Eltern, weshalb er sich nach seiner Schulzeit zunächst für eine Ausbildung zum Koch entschied.

Umorientierung zu den Familienwurzeln

Derweil machte sich Manfred Bartel, der Vater von Jan, ernsthafte Gedanken um die zukünftige Führung des Familienbetriebes aufgrund seines voranschreitenden Alters. „Jan ist sehr loyal“, weiß auch seine Frau Nadin Bartel. Aus diesem Grund half er immer öfter in dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern aus und fand mit zunehmender Zeit verstärkt Gefallen an der Arbeit. Infolgedessen entschied er sich schließlich für eine berufliche Umorientierung und drückte noch einmal die Schulbank. Das war in der Landwirtschaftsschule in Oranienburg. In nur zwei Wintern war die Ausbildung abgeschlossen, da er bereits eine gastronomische Berufsausbildung in der Tasche hatte.

Eine Arbeit mit viel Freiheit

Heute schätzt der Landwirt seine Arbeit sehr: „Ich bin froh, dass ich doch noch den Weg in die Landwirtschaft gefunden habe.“ Er genießt vor allem die Freiheit, selbstbestimmt arbeiten zu können, und die Tätigkeit an der frischen Luft.

Jan Bartel: Landwirtschaft heißt auch körperliche Arbeit. Quelle: Viktoria Kratz

In den Wintermonaten geht es im landwirtschaftlichen Betrieb ruhiger zu als den Rest des Jahres. Doch Jan Bartel weiß die freie Zeit zu nutzen. Er ruht sich nun öfter mal aus und verbringt die Zeit am liebsten mit seinen beiden Kindern und seiner Frau. Bei langen Arbeitszeiten im Sommer, wo die Ernte ansteht, komme das nämlich oft zu kurz. An solchen Tagen freut sich Jan Bartel, wenn seine Frau ihm manchmal Abendbrot raus auf das Feld bringt und mit ihm gemeinsam bei Sonnenuntergang zu Abend isst.

Mehr Zeit für die Familie

In wenigen Wochen ist die Winterpause auch schon wieder vorbei. Dann geht es für Jan Bartel für viele Stunden mit dem Traktor raus auf die weitläufigen Ackerböden. „Die Arbeit kann manchmal ganz schön monoton sein“, weiß er. Aus diesem Grund legte er sich bereits vor fast zwei Jahren einen neuen Handytarif mit schnellerem Internet zu. Seither schaut er regelmäßig Serien oder Livestreams der Video-Streamingplattform „Twitch“, währenddessen er mit seinem modernen Traktor, der über ein Lenksystem verfügt, über die weitläufigen Felder tuckert. Die Landwirtschaftsgeräte von heute sind kleine Technikfabriken.

Jan Bartel ist stolz auf seinen zuverlässigen Traktor. Quelle: Viktoria Kratz

Eines Tages im Juli 2019 entschied auch er sich spontan, seine Kamera einzuschalten und seine Arbeit live im Internet bei „Twitch“ unter dem Namen „TwitchFarming“ zu zeigen. Immer mehr Neugierige schalteten sich inzwischen in die Live-Schaltung dazu und schauten dem Brieselanger Bauer über die Schulter. Seine Fangemeinde wächst rasant an. Heute hat er schon über 70.000 Sympathisanten, die seine Videos regelmäßig verfolgen.

Da im Winter wenig auf den Felder gearbeitet werden kann, zeigt Jan Bartel auf seinem „Twitch-Kanal“ stattdessen seine Kochkünste. Er gibt die Zutatenliste schon vor der Live-Schaltung bekannt, so dass er gemeinsam mit seinen Kochfreunden loslegen kann.

So kann der Landwirt aus Brieselang also doch noch seine Leidenschaft zum Kochen ausleben. Er überlegt auch, schon bald ein Brot aus den selbstangebauten Getreidesorten live zu backen.

Von Viktoria Kratz