Einen Probelauf gab es am Freitag für die Brieselanger Nymphe. Beleuchtet von drei Scheinwerfern erstrahlte das Fabelwesen erstmals auch in den Abendstunden in vollem Glanz. Damit ihre Nymphe im Winter nicht in der Dunkelheit verschwindet, setzten sich die Brieselanger mit dieser Aktion für eine dauerhafte Beleuchtung ihres Wahrzeichens ein.