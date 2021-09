Brieselang

Einen Einbruch in ein Rezeptionshaus sauf dem Campingplatz in Brieselang bemerkte ein Mitarbeiter am frühen Mittwochmorgen. Unbekannte Täter hatten dort Bargeld gestohlen. Polizisten nahmen eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls auf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 3600 Euro.

Von MAZonline