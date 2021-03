Brieselang

Beamte der Kriminalpolizei sind am Dienstag nach Brieselang ausgerückt. Einbrecher hatten am Vormittag ein Einfamilienhaus in der Wustermarker Allee in Brieselang durchwühlt. Sie hatten zuvor eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Die Tat ereignete sich irgendwann zwischen 9.15 Uhr und 10.15 Uhr. Die Täter stahlen Spirituosen und eine noch nicht zu beziffernde Menge an Bargeld. Die Höhe des Schadens liegt bei mindestens 1 500 Euro. Nähere Einzelheiten stehen noch nicht fest. Ein Kriminaltechniker sicherte nach Polizeiangaben Spuren. Weitere Ermittlungen folgen.

Von MAZonline