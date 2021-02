Eisiges Bad im zugefrorenen Brieselanger Nymphensee

Brieselang

Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein lockten Spaziergänger am Sonntagmorgen an den Nymphensee in Brieselang. Einige genossen bei neun Grad Celsius mit dicker Jacke und Schal die Sonnenstrahlen im Naherholungsgebiet. Andere sprangen nackt in den zugefrorenen See.

Vorbereitung zum Eisbaden durch gezielte Atemübungen. Quelle: Enrico Berg

„Wir sind vier Familien, die sich regelmäßig zum Eisbaden treffen“, erzählt Robert Nickel, der das Eisbaden seit seiner Jugend betreibt. In den letzten Jahren ist der Falkenseer zu den Icedippers an den Plötzensee gefahren, diese treffen sich dort jede Woche zum Eisbaden. „Ich wollte nicht mehr jedes Wochenende nach Berlin fahren, also suchte ich eine Alternative und fand sie im Nymphensee, den ich im Übrigen sehr liebe. Er ist für mich einer der schönsten Flecken in unserer Umgebung.“

Bei dem Wetter hielten sie länger im Wasser aus als sonst. Quelle: Enrico Berg

Nachdem der Brieselanger See als Ort des Geschehens ausgewählt war, fragte er seine Freunde, ob sie beim Eisbaden am Nymphensee mitmachen wollen. Gunnar Wehr sagte direkt zu, haben doch beide gemeinsam bei den Icedippers diverse frostige Badegänge zusammen erlebt.

Zehn Zentimeter ist die Eisdecke dick

Bevor sich die wagemutigen Frauen und Männer in die eisigen Fluten stürzten, bedurfte es einiger Vorbereitungen. Trotz der milden Temperaturen an diesem Morgen trug der Nymphensee noch eine Eisdecke, zum Teil mehr als zehn Zentimeter dick. Mit einem Vorschlaghammer schlugen sie eine Schneise in das Eis, denn das sei Ehrensache, das mache der Eisbader selbst.

Wozu Eisschollen nicht alles gut sind (von links): Robert Nickel, Frank Goslowsky, Michael Siebke Quelle: Enrico Berg

Die Wassertemperatur betrug gerade einmal vier Grad Celsius. Robert Nickel gab den Teilnehmern eine Einweisung: „Passt bitte auf beim Reingehen, das Eis kann sehr scharfkantig sein. Atmet im Wasser bitte sehr ruhig, das ist wichtig. Zuvor machen wir Atemübungen nach der Methode von Extremsportler Wim Hof. Wir machen drei Atemrunden mit je 30 tiefen Atemzügen, nach der letzten Atemrunde machen wir noch einige Liegestütze.“ So werde genug Sauerstoff in die Muskeln transportiert.

Mit den Händen über dem Kopf ging es ins Wasser

Danach ging es ans Eingemachte. Ein paar Eisbader gingen nackt ins eisige Wasser, andere hatten Badekleidung an. Mit den Händen über dem Kopf stiegen die Hartgesottenen in zwei Gruppen und mit reichlich räumlichem Abstand in das eiskalte Nass. Kopf und Arme sollten über Wasser bleiben, da der Kopf schnell auskühle und sich in den Händen die meisten Schmerzrezeptoren befänden.

Langsam ging es in den zugefrorenen Nymphensee Quelle: Enrico Berg

Mit einem Lächeln auf den Lippen verharrten sie im See, der eine mehr, der andere weniger lang, ebenso wie es für jeden erträglich war. Nach Erreichen der persönlichen Belastungsgrenze verließen sie das Wasser. Dort, wo die Haut mit dem nassen Element in Berührung kam, zeigte sich eine tiefe Röte, fast wie bei einem Sonnenbrand.

Bei Windstille und Sonne hält man es länger im Wasser aus

„Wichtig sind für mich beim Eisbaden Badeschuhe, das empfinde ich als angenehmer“, erklärt Annika Schmidt aus Brieselang. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten André Trusch geht sie seit September 2020 regelmäßig zum Eis- beziehungsweise Winterbaden in den Nymphensee. Am Anfang wollte sie ihrem André nur beweisen, dass sie das aushält, mittlerweile bleibt sie länger im eisigen Wasser als ihr Lebensgefährte.

Annika Schmidt aus Brieselang hielt es am Sonntag länger im eiskalten Nymphensee aus als ihr Lebensgefährte Andre Trusch. Quelle: Enrico Berg

„Heute ist es bei dem tollen Wetter relativ angenehm. Wenn es windstill ist und die Sonne scheint, hält man es ein wenig länger aus, als wenn einem Wind und Eiskristalle ins Gesicht wehen,“ berichtet Gunnar Wehr nach seinem frostigen Bad und ergänzt: „Ich mache das jetzt seit 2018 und war seitdem nur einmal in der ganzen Zeit krank.“

Die Bader haben das Eise selbst aufgebrochen

Die Freunde des eisigen Bades hatten zuvor bei Frank Goslowsky, Pächter des Nymphensee, angefragt, ob sie dort Eisbaden könnten. „Ich fand die Idee so klasse, dass ich selbst mitgemacht hab. Ich gehe auch regelmäßig zum Eisbaden. Besonders gut gefiel mir die Vorbereitung. Die Teilnehmer haben das Eis selbst aufgebrochen und die Anleitung der Atemübungen durch Robert waren auch spitze.“

Der kleine Karl zeigt wie dick das Eis im Nymphensee am Sonntag noch war. Quelle: Enrico Berg

„Wir gehen solange Eisbaden bis die ersten regulären Badegäste neben uns im Wasser auftauchen, dann ist unsere Zeit vorbei, denn dann kann man wohl nicht mehr von Eisbaden sprechen,“ ergänzt Robert Nickel lachend.

Von Hannelore Berg