Im Brieselanger Rathaus gibt es einen Corona-Fall. „Eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie befindet sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne. Eine weitere Person, die eng mit der Infizierten zusammenarbeitet, wird ebenfalls auf das Virus getestet. Bis das Ergebnis vorliegt, bleibt sie zu Hause. Darüber informierte Gemeindesprecher Patrik Rachner.

Nach Rücksprache von Bürgermeister Ralf Heimann mit Amtsärztin Anna Müller habe der behandelnde Arzt im Fall der Infizierten allerdings erst sehr spät eine mögliche Corona-Ansteckung festgestellt, so dass das Ergebnis dem Kreisgesundheitsamt erst seit Samstag vorliegt. „In der Zwischenzeit hat die Amtsärztin alle betroffenen Mitarbeiter kontaktiert und befragt. Durch die lange Zeit hätte also die Krankheit auch bei möglichen infizierten Beschäftigten auffallen müssen“, so der Bürgermeister.

Die Amtsärztin habe ihm bestätigt, dass es keine Hinweise geben würde, die den Test für eine Kontaktperson notwendig machen würden. Lediglich in einem Fall wurde eine Vorsorgetestung abgeordnet, ansonsten seien keine Quarantänemaßnahmen für andere Beschäftigte ausgesprochen worden. „Wenn es nötig ist, werden wir weitere Maßnahmen ergreifen. Stand jetzt ist das allerdings nicht erforderlich“, so Heimann.

Der Betrieb im Rathaus werde mit Blick auf den aktuell geltenden Umfang unter Einhaltung der Hygienevorschriften, darunter Maskenpflicht und die Abstandsregelungen, aufrechterhalten bleiben.

