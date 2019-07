Brieselang

Die Mexikanerin Frida Kahlo hätte ihre Freude gehabt am Künstler-Brunch in Brieselang. Den 112. Geburtstag der Malerin feierten die begnadeten Gastgeber Renée Dressler von Martens und Guido von Martens am Sonntag mit nicht weniger als 58 Gästen. Seit mehr als 25 Jahren gibt es das Buffet „Essen in der Kunst“, es ist als künstlerisch-kulinarische Institution über das Havelland hinaus berühmt. Auch der Brieselanger Bürgermeister Wilhelm Garn griff bei den exotischen Leckereien zu.

Der Brieselanger Bürgermeister Wilheim Garn (r.) und sein Dallgower Amtskollege Jürgen Hemberger ließen sich die mexikanischen Delikatessen schmecken. Quelle: Hans-Peter Theurich

Bohnen in jeder Farbe

Bei mexikanischer Musik bogen sich die Tische unter Spezialitäten aus Lateinamerika wie Hühnchen in einer köstlichen Schokoladensauce. „Die Kakaobohnen stammen von meiner Amazonas-Reise. Ich habe sie selbst gerieben“, sagte Renée Dressler von Martens.

Typisch mexikanisch: Mais, Wachteleier und Totenkopf, Buffet im Märkischen Künstlerhof. Quelle: Hans-Peter Theurich

Enchilladas mit Koriander, gegrillte Maiskolben, Rinderbraten, sauer eingelegte Tomaten, Lachs, das berühmte Lomo de Cerdo, gebratene kalte Schweinelendchen, präsentierte das üppige Buffet neben Bohnen in fast jeder Farbe, Größe und Zubereitung. Alle Rezepte stammen aus dem Haushalt des Künstlerpaars Frida Kahlo und Diego Rivera, die selbst gern gefeiert haben.

Mit Cocktail empfangen

Blumen und Früchte machten aus dem Brieselanger Künstler-Café ein exotisches Gasthaus. Die Dekoration hatte es in sich. Ganz dem fröhlichen mexikanischen Totenkult entsprechend, grinsten den Gästen tönerne Totenköpfe entgegen, und ein bunt geschmücktes Skelett-Paar erinnerte an einen Totentanz. Die Gäste wurden mit einem Cachaca-Cocktail aus der Hand der Gastgeberin empfangen, die ihrerseits à la Frida eine rosa Pfinstrose im Haar trug. „Wir nehmen Reservierungen bis zu 40 Personen an. Aber viele Gäste bringen Freunde mit“, sagte die Wirtin.

Sie muss über beachtliche Kondition verfügen. Seit 3 Uhr früh hatten sie und ihr Mann gekocht. Ihre Spezialitäten sind Fisch, Salat und Desserts, er ist für die Braten zuständig.

Wie bei Frida Kahlo, scharf, fruchtig, blumig war das mexikanische Buffet. Quelle: Hans-Peter Theurich

Für die Hühnerschenkel in dieser ultraleckeren Schokoladensauce, Mole genannt, heuerte Guido von Martens seinen Sohn Boris an, weil der schon mal in Mexiko war. „Ich liebe es, mit exotischen Gewürzen zu kochen. Freunde bringen uns aus ihrer Heimat Madagaskar Muskatnüsse mit. Das Aroma ist unübertroffen“, schwärmte die Köchin.

Eine Rezeptsammlung aus Frankreich

Alles begann vor 26 Jahren mit einem Flohmarktfund, ein Kochbuch des Malers Henri de Toulouse-Lautrec. Er malte im Paris des späten 19. Jahrhunderts gern leichte Mädchen. Sie waren oft so arm, dass sie hungerten. Also kochte der Maler für seine Modelle.

Mit dieser Rezeptsammlung aus Frankreich entstand die Idee zum monatlichen Buffet im Havelland. „Wir fanden dann heraus, dass fast alle Künstler gern gekocht oder Rezepte gesammelt haben.“Die Kriterien für die Auswahl sind: keine runden Geburtstage, daher der 112. von Frida Kahlo. Und im Dezember feiern wir immer einen Russen. Das deftige Essen passt am besten in die kalte Jahreszeit, auch der Wodka danach“, lachte Renée Dressler von Martens. In diesem Jahr ist das Buffet am 1. Dezember dem Maler Wassily Kandinsky gewidmet.

Nächstes Treffen am 4. August

Bei den mehr als 25 Gerichten der Brieselanger Gastronauten findet jeder sein Lieblingsgericht. Die Gäste kamen aus dem Havelland, Berlin, Potsdam und sogar aus Schweden. Theresia aus Göteborg war mit ihrem Mann auf der Durchreise nach Italien.

Das nächste Themen-Buffet ist am 4. August mit Rezepten des Impressionisten Paul Gauguin aus der Südsee und aus Frankreich. Anmeldungen bis eine Woche vor dem Termin im Künstlerhof oder www.maerkischer-kuenstlerhof.de oder unter der Nummer 033232/2 33 51

Von Judith Meisner