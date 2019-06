Brieselang

Auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückte am Dienstag gegen Mittag ein Feuerwehrfahrzeug der Falkenseer Wehr auf der Landesstraße 201. Die vier Kameraden im Einsatzfahrzeug wurden anschließend vorsorglich zur weiteren medizinischen Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Auto scherte plötzlich aus

Das Tanklöschfahrzeug war mit Blaulicht unterwegs und überholte gegen 12.45 Uhr zwischen Alt-Brieselang und dem Abzweig nach Brieselang mehrere Fahrzeuge. Plötzlich scherte eine 69-Jährige mit ihrem Wagen zum Überholen aus.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich das Feuerwehrfahrzeug aus, kam dabei jedoch von der Straße ab und blieb im Straßengraben stehen.

Zum Brandgebiet unterwegs

Das Einsatzfahrzeug war zur Brandbekämpfung in Richtung Tankstelle Wolfslake an der A 10 unterwegs. Ziel war eine brennende Fläche, auf der bereits am Montag Wald- und Heideboden in Flammen standen. Das Falkenseer Feuerwehrfahrzeug wurde zu diesem Einsatz nachalarmiert.

Derzeit wird von einem Totalschaden an dem Einsatzfahrzeug ausgegangen. Die Schadenshöhe soll rund 450 000 Euro betragen. Die Ermittlungen zur Unfallursache durch die Polizei dauern an.

Von MAZ Havelland