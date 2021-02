Frau verletzt sich bei Unfall in Brieselang

Brieselang

Ein Vorfahrtsfehler führte am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall auf der Fichtestraße in Brieselang. Ein VW und ein Kleintransporter stießen an der Kreuzung zum Promenadenweg frontal zusammen. Dabei ist die 44-jährige Fahrerin des VW verletzt worden und erlitt einen Schock.

Zu dem Zusammenprall kam es, als die 54-jährige Fahrerin des Transporters mit ihrem Fahrzeug in die Fichtestraße einbog, ohne dem VW die Vorfahrt zu gewähren. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Der Schaden liegt bei etwa 3000 Euro.

Von MAZ-online