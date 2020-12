Gemeinde prüft Standsicherheit von Lichtmasten

Brieselang

Weil die Witterung und die Umweltbelastung Schäden verursachen könnten, wird derzeit die Standsicherheit und Stabilität von Lichtmasten in der Gemeinde Brieselang kontrolliert und maschinell überprüft. Im Fokus stehen aktuell vor allem die Masten aus Holz.

Rund 2000 Lichtpunkte gibt es im Gemeindegebiet insgesamt. Etwa 250 Mastexemplare sind aus Holz und Beton – mit und ohne Leuchtkörper. Dass der Zahn der Zeit an so manchen Beleuchtungsmasten genagt hat, ist zuweilen auch auf den ersten Blick sichtbar. In Bredow-Luch etwa muss von den etwa 30 Laternenmasten laut Angaben von Uwe Gramsch, Fachbereichsleiter für Bauwesen und Gemeindeentwicklung, einer definitiv „sofort ausgetauscht werden, sieben weitere innerhalb von sechs Monaten“.

Manche Masten sind schwer zugänglich

Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme müsse dann auch die Beleuchtung so ausgerichtet werden, dass sie nicht auf den Feldern, sondern auf Straßen oder Gehwegen ihre Lichtpunkte setzen. Fakt ist: „Wir werden investieren müssen“, so Gramsch. Nicht alle Masten sind allerdings leicht zugänglich, da sie sich teils auf Privatgrundstücken befinden und das Grün sich manchmal als wirklich störend erweist, wenn es nicht zurückgeschnitten wird.

Die Prüfung wird übrigens einer mechanischen Belastungsprobe unterzogen. Dabei werden alle Bewegungen des Mastes an Messstellen via 3D-Kamera grafisch aufgezeichnet, um aussagefähige Analysen über seine Beschaffenheit von der Gründung über den Mastfuß bis hin zum Leuchtkörper geben zu können.

Von MAZonline