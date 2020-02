Die Ortsgeschichte ist in guten Händen

Zeestow

Marianne Schulze kennt sich bestens aus in Zeestow. Sie ist für den Ort gewissermaßen das Geschichtslexikon in Person, und die Historie lässt sie nach wie vor nicht los. Deshalb engagiert sie sich auch im gemeinnützigen Geschichtsverein Zeestow, der seit 2014 besteht und all das dokumentiert, was über den erstmals 1346 erwähnten Brieselanger Ortsteil bekannt ist.

Marianne Schulze war von 1988 bis 2003 Bürgermeisterin der damals eigenständigen Gemeinde, die ab 1992 zum Amt Brieselang und nach der Gemeindegebietsreform zur Gemeinde Brieselang gehörte. Schon während dieser Zeit hat sie Gespräche geführt, sich alles notiert, um die Historie gemeinsam mit Mitstreitern zu verschriftlichen, zu visualisieren und damit für die Nachwelt lesbar und sichtbar werden zu lassen.

Festschrift wurde verfasst

„Aus Anlass der 650-Jahrfeier in Zeestow 1996 wurde beispielsweise eine Festschrift verfasst, in der viele wichtige Ereignisse zusammengefügt wurden“, so Schulze.

2001 gründete sich der mittlerweile nicht mehr existierende Verein „Gesellschaft zur Förderung und Entwicklung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der Region Zeestow“, kurz GeSoWi-Zeestow. Auch hier war sie als Vorsitzende sowie als Historikerin aktiv. Das Sammeln von Schriftstücken, Fotos und Dokumenten oder das Niederschreiben von Erzählungen von Menschen aus dem Ort sind ihre Leidenschaft.

Regelmäßige Treffen

Deshalb wurde 2014 nach Auflösung der GeSoWi auch der Geschichtsverein Zeestow gegründet. Schulze ist auch dort Vorsitzende des Vereins, der sieben Mitglieder hat. „Wir treffen uns regelmäßig im Gemeindehaus oder telefonieren, um gemeinsam über anstehende Projekte zu reden“, so Schulze. Das Wissen zur Historie soll schließlich weiter verfestigt und vor allem fortgeschrieben werden. „Wir wollen als Geschichts- und Kulturinteressierte die Chronik ergänzen. Jahr für Jahr passiert schließlich etwas Neues.“

Der Verein verfügt schon jetzt über Fotos, Schriften und Protokolle. Davon unberührt soll das Zeestower Archiv natürlich professioneller werden. Aktuell fehlt dem Verein aber die Technik, um das jetzige und künftige Archivmaterial sowohl zu digitalisieren als auch weiter zu katalogisieren.

Zusammenarbeit angedacht

In Planung sind auch Ausstellungen, die auch mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung realisiert werden könnten. Synergieeffekte erhofft sich etwa Franziska Toth, die als studierte Informationswissenschaftlerin unter anderem das im Aufbau befindliche Archiv der Gemeinde verwirklichen wird.

„Durch eine Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein versprechen wir uns natürlich nur Positives. Ich denke, für die Nachwelt sollten alle Akteure an einem Strang ziehen“, so Toth. Das ist auch im Sinne des Vorstandes des Geschichtsvereins, dem neben Schulze auch Christiane Preissner und Joachim Steirat angehören.

Kontakt: 0157/71857988 oder schulze-marianne@gmx.de.

Von MAZ Havelland