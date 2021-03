Havelland: Brieselanger Nymphensee als Tauchbecken für Sauna-Freunde

Brieselang

Brieselang ist um eine Attraktion reicher, denn Anhänger der Schwitzkultur kommen am Nymphensee nun auf ihre Kosten. Frank Goslowsky, Pächter des Freibad Nymphensees, bietet seinen Gästen ab sofort coronakonformen Saunaspaß an.

Was gibt es Schöneres, als in der Sauna neue Kraft zu tanken und dabei etwas für die Gesundheit zu tun? Ein Gang in die Sauna soll die Gesundheit positiv beeinflussen und die Abwehrkräfte stärken. Dabei macht sich eine neuer Trend breit: Schwitzen im Fass. Und so ist die neue Sauna von Brieselang rund, geräumig, hell, gemütlich und duftet nach Fichtenholz. Sie hat einen wunderbaren Standort im Naherholungsgebiet am Nymphensee. Sechs Saunaplätze und vier Ruheplätze bietet eine etwas andere Sauna. Vom Saunabereich aus hat man einen freien Blick durch das Panoramafenster auf den Nymphensee. Das große Fenster ist von außen mit einer Folie versehen, so kann niemand von außen in die Sauna schauen.

Sauna am Nymphensee. Quelle: Enrico Berg

Eigentlich sollte im Bademeisterhaus am See eine Sauna entstehen, das konnte bisher aber nicht umgesetzt werden. „Die Gäste haben immer gefragt, wann denn die Sauna kommen würde, aus diesem Grund habe ich im November letzten Jahres am See eine Mietsauna aufgestellt, die Resonanz hierauf war sehr gut“, berichtet Frank Goslowsky, der selbst begeisterter Saunagänger ist. So kam ihm die Idee, eine eigene Fasssauna zu kaufen und diese am Nymphensee aufzustellen. Goslowsky holte seine mobile Sauna in Flensburg ab und transportierte sie nach Brieselang. Nun ist Wellness mit „Nymph Sweat“, der mobilen Fasssauna am Nymphensee, möglich. Es bringt einen gewissen Reiz mit sich, die Saunagänge in einem Fass zu genießen, das ist nicht alltäglich, die meisten Saunas sind eckig. Bis zu 120 Grad heiß wird es in dem Fass, das aus unbehandelter, schwedischer Thermofichte besteht. Sobald man die Sauna verlässt, ist man im Freien und kann sich an der frischen Luft oder im Wasser abkühlen. Das Besondere an Nymph Sweat ist jedoch, dass man das wahrscheinlich größte Sauna-Tauchbecken im Havelland nutzen kann, den Nymphensee. „Das ist Natur pur, nach dem Saunagang hüpft man einfach in den See, besser geht es nicht“, so Frank Goslowsky.

Die Fasssauna steht im Freien, im Sozialtrakt des Freibades befinden sich warme Duschen und Toiletten, hier kann der Saunagast sich auch umkleiden. Das Bademeisterhaus bietet einen beheizten Ruheraum, dort kann man zwischen den Saunagängen entspannen.

Immer für einen Spaß zu haben: Frank Goslowsky und Madeleine Bernier in der Fasssauna. Die Scheiben wurden nach diesem Foto mit Folie bestückt, so dass niemand von außen in die Sauna schauen kann. Quelle: Enrico Berg

„Man muss gesundheitlich fit sein, damit man einen Besuch in der Sauna auch unbeschwert genießen kann“, betont Goslowsky. „Die Fasssauna kann ab 9 Uhr morgens für vier oder acht Stunden gebucht werden. Jetzt, wegen Corona, ist nur eine Buchung für je einen Haushalt möglich. Nach jeder Nutzung wird die komplette Sauna gereinigt und desinfiziert.“

Saunautensilien wie Handtuch, Bademantel und Badelatschen können mitgebracht oder auf Wunsch auch ausgeliehen werden.

Kontakt zu Nymph Sweat über Frank Goslowsky, Tel. 0172 3119372.

Von Hannelore Berg