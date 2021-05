Brieselang

Die Corona-Pandemie hat verheerende Auswirkungen auf die schulische Bildung. Die Bemühungen der Schulleitungen und Lehrkräfte, den Distanzunterricht mit digitaler Unterstützung zu gestalten, trifft besonders Kinder aus finanziell weniger gut gestellten Familien hart – sie besitzen oft keinen Laptop oder müssen sich einen Rechner mit mehreren Geschwistern teilen. Diese Situation ist ein Dauerbrenner, besonders aber solange die Einschränkungen durch die Pandemie bestehen. Der Lions-Club Osthavelland und Doreen Gutsche-Becker haben eine Verabredung getroffen, um Kinder mit arbeitsfähigen Laptops für das das Homeschooling zu versorgen.

„Es geht uns um die Vergessenen!“, betonen Doreen Gutsche-Becker und der Vizepräsident des Lionsclubs, Bernd Müller. Sie meinen damit die Vielzahl von Familien und Alleinerziehenden, die täglich hart arbeiten, aber deren geringer Verdienst nicht ausreicht, um eine zusätzliche Ausgabe für einen Laptop zu stemmen. „Der Bedarf für derartige Laptops liegt im Havelland geschätzt im dreistelligen Bereich“, sagt Müller. Der Kauf neuer Geräte in dieser Menge würde jeden Finanzrahmen sprengen. Es gibt aber in vielen Lagern und Büros nicht mehr benötigte Altgeräte. Diese wollen Gutsche-Becker und die Lions nun sammeln, aufarbeiten lassen, mit der erforderlichen Software bespielen und ausgeben. Dieses Projekt erfordert aber eine ziemliche Kraftanstrengung und deshalb gibt es eine Arbeitsteilung: Während die Lions die Geräte einwerben und Reparaturen und Ersatzteile finanzieren, hat die Schönwalderin Gutsche-Becker mit Olaf Thürnagel und Andreas Grünwald zwei Experten an der Hand, die ihre Arbeitskraft ehrenamtlich und damit kostenlos für die technische Aufarbeitung zur Verfügung stellen.

Arbeitsfähige Laptops gesucht

Benötigt werden arbeitsfähige Laptops und auch Tablets, möglichst ab Windows 7 und mit 4 GB RAM Arbeitsspeicher. „Falls wir defekte Geräte bekommen, können wir sie aber auch als Ersatzteilspender nutzen und so oft aus mehreren fehlerhaften ein funktionsfähiges machen“, ist sich Olaf Thürnagel sicher. Aber seine erste und wichtigste Tätigkeit: die Laptops auf Werkseinstellung zurücksetzen und ein spezielles Programm aufspielen, damit alle Dateien der Vorbesitzer gelöscht sind. Der Lionsclub hofft, dass möglichst bald die ersten Geräte abgegeben werden, damit noch vor den Sommerferien mit der Ausgabe begonnen werden kann. Geräte können ab sofort abgegeben werden: Optiker-Geschäfte von Brillen-Rasch in Nauen, Brieselang und Ketzin und D. Gutsche-Becker in Schönwalde.

Von MAZonline