Hinweisschilder aufgestellt: Hier ist das Spielen erlaubt!

Brieselang

Auf dieser Grünflächeist das Bolzen ausdrücklich erlaubt! Zwei Schilder brachten am Freitagvormittag Brieselangs Bürgermeister Wilhelm Garn und Niklas Jung, Klubratsvorsitzender vom Jugendklub „Millennium“, auf der großen Wiese an der Sudermannstraße in Brieselang an. Jung und Michael Brune, der leitende Betreuer des Jugendklubs, waren in der Vergangenheit von Jugendlichen angesprochen worden, dass das Bolzen auf Freiflächen kaum mehr möglich sei. Immer wieder seien sie von Anwohnern vertrieben worden. Die Schilder weisen nun darauf hin, dass es erlaubt ist, auf öffentlichen Wiesen zu spielen und sich aufzuhalten. Zwei weitere Schilder wurden im Anschluss in der Bahnstraße/Am Kanal angebracht.

Von Tanja M. Marotzke