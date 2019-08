Brieselang

Von ihrem Rettungshäuschen aus haben Carsten Ilka und Marcel Seidendorf ihren Strandabschnitt am Brieselanger Nymphensee genau im Blick. Die Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe Nauen sorgen im Freibad für die nötige Sicherheit beim Baden. Und das in ihrer Freizeit, als ehrenamtliche Lebensretter.

Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) stattete der DLRG Freitagnachmittag einen Besuch ab, um sich über die Arbeit der Ortsgruppe zu informieren und das ehrenamtliche Engagement zu würdigen.

Immer mehr Nichtschwimmer

„ Brandenburg ist das wasserreichste Bundesland in Deutschland, trotzdem ist die Schwimmerquote bei Kindern in den vergangenen Jahren von 90 auf 50 Prozent gesunken. Das ist ein Alarmzeichen für den Staat, aber auch für die Verantwortung der Schulen und Eltern, alles zu tun, damit Kinder schwimmen lernen“, so Görke. Umso wichtiger sei die Arbeit der DLRG, die nicht nur die Seen absichert, sondern auch in Schwimmhallen und auf Veranstaltungen tätig ist.

Finanzminister Christian Görke (l.) ließ sich vom Kreisvorsitzenden Nils Jungius die Arbeit der DLRG erklären. Quelle: Danilo Hafer

Von fehlenden Schwimmkenntnissen kann auch DLRG-Kreischef Nils Jungius ein Lied singen. „Die Kinder lernen heute in Hallen mit bis zu 36 Grad Wassertemperatur schwimmen und kommen ins Straucheln, wenn sie plötzlich in einem Freibad oder See mit nur 21 Grad schwimmen“, sagt er.

Ortsverband sucht Unterstützer

Daher sei es eines seiner Hauptziele, Kinder und junge Menschen weiterzubilden und zu guten Schwimmern und sogar Rettungsschwimmer zu machen. Und: „Obwohl wir im Ortsverband 170 Mitglieder sind, brauchen wir noch mehr Unterstützung“, so Jungius, der als Lehrer und Erzieher arbeitet.

Vor allem junge Mitglieder würden irgendwann den Verband verlassen, weil sie für Studium und Ausbildung wegziehen. Anders ist es bei Marcel Seidendorf. Der 21-Jährige arbeitet bei Havelbus in Nauen und ist seit 2013 aktives Mitglied.

„Mein Vater war in den 70er-Jahren schon Rettungsschwimmer. Als ich durch meinen Stimmbruch nicht mehr im Chor singen konnte, habe ich mir etwas Neues gesucht und bin zur DLRG gekommen“, sagt Rettungsschwimmer Jungius.

Wenn er nicht gerade woanders im Einsatz ist, verbringt der 21-Jährige an den Wochenenden jede freie Minute als Rettungsschwimmer am Nymphensee.

Retter träumen von neuem Boot

Mittlerweile haben die ehrenamtlichen Retter ein kleines Rettungshäuschen bekommen. „Im nächsten Jahr wollen wir den Rettungsturm in Angriff nehmen, der ist in die Jahre gekommen und derzeit nicht nutzbar“, sagt Nils Jungius. Sein Traum wäre ein elektrobetriebenes Boot am Nymphensee. Dies würde rund 14 000 Euro kosten. Finanzminister Görke gab direkt den Tipp, einen Antrag einzureichen und sich um Lottomittel zu bewerben. Die Chancen für eine Finanzierung stünden gut. Zudem lud er zwei Mitglieder zum Ehrenamtsempfang der Landesregierung im Dezember ein.

Die Einladung nehmen die Helfer gerne an. Bis dahin haben sie weiter ihren Strandabschnitt am Brieselanger Nymphensee im Blick. Der Finanzminister zeigte sich derweil vom See beeindruckt und forderte: „Wir müssen Schwimmhallen und Freibäder unbedingt erhalten und geschlossene wieder reaktivieren. Das Geld dafür ist da“, so Christian Görke.

Von Danilo Hafer