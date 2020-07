Brieselang

Mit einer Vielzahl von Skulpturen hat der Künstler Hans Klakow, der 1899 in Berlin-Treptow geboren wurde und 1993 in Brieselang verstarb, hierzulande tiefe Spuren hinterlassen. Ein Teil seiner Werke sind im Atelier-Museum, das am 3. Juli 1999 feierlich eröffnet wurde, zu sehen. Der Bildhauer wäre am 3. Juli 121 Jahre alt geworden.

Das Atelier in der Straße Am Wald 69, das seit 1985 unter Denkmalschutz steht, hat er 1931 selbst entworfen und errichtet. In weißen Lettern springt die Zahl, die im rotfarbenen Rundbogen über dem Eingang zu lesen ist, dem Besucher ins Auge. Wer dann die kleine Nische hinter sich lässt, gelangt sofort in eine Welt, die für Inspiration sorgt – Skulpturen, Figuren, Plastiken, Keramiken, Reliefs & Co., soweit das Auge reicht.

Andenken wird wach gehalten

Martin Peschel hält das Andenken an das Wirken des Hans Klakow wach, er ist Kurator der Dauerausstellung. Peschel hat Klakow persönlich kennengelernt. Seine Familie war und ist nun noch mit den Nachfahren eng verbunden.

Er kennt somit beinahe jedes Detail. Hans Klakow hat 1913 als 14-Jähriger in Berlin eine vier Jahre andauernde Bildhauerlehre absolviert und zunächst vorwiegend Grabsteinfiguren kreiert. Nach dem Ersten Weltkrieg absolvierte er sein Studium an der Kunstgewerbeschule sowie an der Hochschule für bildende Künste in Berlin.

Idyllische Oase

Der Erwerb des Grundstückes in Brieselang und der Bau des Hauses und des Ateliers hat ihn weiter inspiriert. Eine idyllische Oase hat er für seine Familie und sich geschaffen.

„Ein Stück heile Welt, ein Refugium in schweren Zeiten“, wie Renate Bergerhoff es in ihrer Rede aus Anlass der Eröffnung des Ateliers 1999 benannte. Kein Wunder, aus der Ruhe hat er im seinerzeit sehr beschaulichen Brieselang Kraft schöpfen können, um damit seinem künstlerischen Wirken Originalität zu verschaffen.

Ausdruck des damaligen Zeitgeistes

„Das ist ihm mehr als gelungen“, findet nicht nur Peschel. Kunstkritiker und Zeitgenossen sehen das ebenso. „Die strengen, klaren Formen und die baugebundene Kunst, die er realisiert hat, sind ein Ausdruck des Zeitgeistes der 1920er- und 1930er-Jahre.“

Die fünf Portalfiguren, die er 1927 für das Gebäude der Oberpostdirektion in Berlin-Charlottenburg, angefertigt hat, dokumentieren dies unter anderem. Die beiden Kinderrelief-Figuren beidseitig am Eingang der Oberschule in Brieselang, das Portal steht deshalb unter Denkmalschutz, wurden 1934/35 gestaltet und gefertigt.

Freiplastiken erschaffen

Nach dem Zweiten Weltkrieg widmete er sich verstärkt der Klein- und Freiplastik zu. Kunstwerke wie „Mädchen mit Apfel“, „Drei Singende“ (beide in Bronze/1947) oder nach offizieller Gründung der DDR (7. Oktober 1949) „Sinnendes Mädchen“ (in Holz/1951) sind entstanden.

Dem Verband bildender Künstler, der zu DDR-Zeiten als Auftraggeber fungierte, trat er schließlich 1950 bei und war bis 1969 Vorsitzender der Sektion Bildhauer im Bezirk Potsdam – „ohne sich allerdings politisch einspannen zu lassen“, so Peschel.

Schule trägt den Namen

Im Gegenteil, er habe stets das Unpolitische in seinen Großplastiken zum Ausdruck gebracht – etwa das lebhaft gestaltete Werk „Kinder mit Reifen“ (in Bronze/1963), das nach wie vor in Potsdam steht.

Peschel ist übrigens Lehrer an der Oberschule, die seit dem 13. Juni 2008 den Namen von Hans Klakow trägt. Abseits des Atelier-Museums erinnert gleichfalls ein Ehrengrab auf dem Waldfriedhof an den Künstler. Im Atelier bietet Martin Peschel Führungen an.

