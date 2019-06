Brieselang Brieselang - Soll die Gemeinde zur Abschreckung selber blitzen? Auch in Brieselang wird häufig zu schnell gefahren. Jetzt liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, dass die Gemeinde im Verbund mit anderen Orten selber Tempomessungen vornehmen soll. Doch das ist nicht so einfach.

Nur in wenigen kreisangehörigen Kommunen wie in Falkensee oder Ludwigsfelde wird in Eigenregie geblitzt. In Brieselang sind nur Polizei und Landkreis berechtigt, Tempomessungen vorzunehmen. Quelle: Christian Zielke