Brieselang

Wenn Detlef Luther eines nicht leiden kann, dann ist es Ungerechtigkeit. Das macht ihn wütend. Vor allem, wenn es einkommensschwache Menschen betrifft. So hatte er in den vergangenen 20 Jahren immer wieder mal Personen geholfen, die in Notsituationen gekommen sind – sei es, dass sie an Behörden verzweifelt waren oder es aus anderen Gründen schwer hatten.

So wie der Junge, der dringend eine Fußheberorthese benötigte, die die Krankenkasse aber nicht bezahlen wollte. Ein Fall für Detlef Luther. „Wenn jemand in Not ist, dann gehe ich hin“, sagt der 63-Jährige. So rief er übers Internet zu Spenden auf, die nötigen 5000 Euro kamen zusammen.

Schon viel Elend gesehen

Auch in anderen Fällen erlebte er die großartige Bereitschaft vieler Brieselanger, Menschen in Not zu unterstützen. So reifte die Idee, die Initiative „ Brieselang hilft“ ins Leben zu rufen, um Mitstreiter zu finden, damit noch mehr Gutes getan werden kann.

Initiative „Brieselang hilft“ In den Herbstferien lädt die Initiative „ Brieselang hilft“ alle interessierten Kinder zu einem Bastelnachmittag ein. Termine sind der 15. und 22. Oktober jeweils von 13 bis 16 Uhr voraussichtlich in den Gemeinderäumen der evangelischen Kirche. Eingeladen sind dazu Kinder im Alter ab sechs Jahren, die an fünf Stationen kreativ tätig sein können. Themen sind „Halloween“ und „Herbst“. Es wird bis zum 9. Oktober um Anmeldung gebeten bei Judith Lehnigk unter Telefon 0160/92835142. Ansprechpartner der Initiative sind Judith Lehnigk und Detlef Luther (0151/58710189).

„Es gibt viele arme Menschen, die sich aber nicht trauen zu fragen“, ist die Erfahrung von Luther, der bei seiner Arbeit in der Palliativmedizin schon viel Elend gesehen hat, wie er sagt. 15 Leute erklärten sich umgehend bereit, mitzumachen. Mittlerweile gehören der Initiative schon rund 110 Personen an.

Seit 15 Jahren ehrenamtlich engagiert

Vor etwa einem Monat trafen sich neun von ihnen das erste Mal, um zu besprechen, wie man helfen kann. Zwei Arbeitskreise entstanden. In einem davon geht es um Senioren, in dem anderen um Kinder. Um letztere kümmert sich Judith Lehnigk federführend. Die 48-Jährige wohnt seit 2000 in Brieselang und engagiert sich schon 15 Jahre ehrenamtlich im Ort – rief eine Krabbelgruppe oder gemeinsam mit anderen Personen Sportangebote ins Leben. Außerdem arbeitete sie in der katholischen Gemeinde mit Kindern sowie in der Flüchtlingshilfe.

Der Initiative geht es jetzt darum, bekannt zu werden. Dazu soll auch eine Bastelaktion an zwei Tagen in den Herbstferien dienen. Diese richtet sich an alle Kinder, nicht nur an die in einkommensschwachen Familien. Angesprochen werden sollen auch jene, die eventuell Unterstützung geben können. Was dabei möglich ist, erfahren Interessenten an den beiden Terminen.

Weihnachten im Schuhkarton

Aber Judith Lehnigk blickt auch schon voraus in Richtung Jahresende. Denn da soll die Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ Kinderherzen in Brieselang erfreuen. Angesprochen sind Mädchen und Jungen aus Familien, die sich nicht so viel leisten können. Sie haben die Möglichkeit, bis 15. November auf Wunschzettel zu schreiben oder zu malen, was für ein Geschenk im Wert von bis zu 20 Euro sie gerne hätten. Auf der anderen Seite werden Menschen gesucht, die die Pakete finanzieren und packen oder auch einfach nur Geld zur Verfügung stellen.

Wenn es um Hilfe für Senioren geht, dann will sich unter anderem Karl-Heinz Gliege mit einbringen. Das frühere Mitglied des Gemeindekirchenrates bezeichnet sich als sozial denkenden Menschen. So hat er in der Vergangenheit auch schon selbst des Öfteren Nachbarschaftshilfe geleistet. „Es geht dabei unter anderem um Gartenarbeit, um einen Fahrdienst oder auch darum, eine Lampe anzubringen“, nennt er als Beispiele für Hilfsmöglichkeiten. Oder man fährt einkaufen für jemanden, der krank geworden ist.

Besuchsdienst für Rentner

Unterstützt werden sollen aber auch Rentner, die einsam sind. So konnte bereits ein Besuchsdienst für eine ältere Dame organisiert werden, die bereits seit 20 Jahren in Brieselang lebt, sagt Gliege. „Wenn es weitere solcher Fälle gibt, werden wir auch dort einen Besuchsdienst organisieren.“

Für Detlef Luther geht es jetzt darum, in der Gemeinde ein Netzwerk mit vielen Akteuren aufzubauen, um notleidenden Menschen helfen zu können. Dafür sind Spenden immer gern gesehen. Außerdem möchte er demnächst einen „Kummerkasten“ einrichten, wo sich Menschen, die Hilfe benötigen, melden können. Denn nicht jeder sei mit dem Internet vertraut.

Für ihn ist es jedes Mal ein schönes Gefühl, wenn er jemandem helfen konnte. Im Vorjahr verteilte er zu Weihnachten 150 Päckchen an ältere Menschen, unter anderem in Senioreneinrichtungen.

Von Andreas Kaatz