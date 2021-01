Jugendfeiern: Brieselangerin kritisiert den Freidenkerbund

Havelland

Es soll ein bewegender Moment im Leben junger Menschen sein, wenn sie Abschied von der Kindheit nehmen und ins Reich der Erwachsenen aufgenommen werden. So wirbt der Verein Humanistische Freidenkerbund Havelland jedes Jahr für seine Jugendfeiern. Für die Brieselanger Familie Tischler, und speziell die 15-jährige Jennifer, aber ist es das nun nicht mehr.

„Ich habe meine Tochter nach einigen Terminverschiebungen und neuen Regelungen zu den Personen, die die Familie zur Feierstunde begleiten dürfen, wieder abgemeldet. Mir wurde am Telefon zugesagt, dass wir das im Voraus gezahlte Geld wiederbekommen. Aber das ist nicht passiert. Ich empfinde das als Abzocke“, so Mutter Jana Tischler. Es geht um 90 Euro, die sich aus einer Anmeldegebühr von 40 Euro und eine Teilnehmergebühr von 55 Euro zusammensetzen.

Mehr als 600 Anmeldungen im Vorjahr

Jana Tischler hatte sich Ende 2019 besonders darüber geärgert, dass die Großeltern von ihrer Tochter nicht an der Feierstunde teilnehmen dürfen. „Unter anderem deshalb habe ich den Vertrag im Dezember gekündigt“, so die Mutter. Außerdem wäre ihre Tochter Jennifer nach der neuen Aufteilung der Teilnehmer der Jugendfeiern nicht mit ihren Freunden aus der Schulklasse in einer Gruppe gewesen.

Fakt ist, im Vorjahr hatten sich mehr als 600 junge Leute aus dem Havelland für die Jugendfeiern des Humanistischen Freidenkerbundes Havelland angemeldet. Der eigentliche Festakt musste jedoch coronabedingt verschoben werden auf das Frühjahr 2021. Die Feierstunden im Osthavelland sollen jetzt am 23. und 29. Mai in der Stadthalle Falkensee stattfinden. Volker Mueller, Vorsitzender des Humanistischen Freidenkerbundes Havelland, erklärte gegenüber der MAZ: „Von etwa 600 für die Jugendfeiern 2020 angemeldeten Kindern aus dem Havelland wurden 30 im Zuge der Verschiebungen wieder abgemeldet. Die Rückerstattung der vereinbarten Gebühren ist aus sachlichen und rechtlichen Gründen nicht möglich.“

Kosten sind angefallen

Die Corona-Pandemie habe den Freidenkerbund vor große Herausforderungen und Schwierigkeiten gestellt. „Trotzdem haben wir alles dafür getan, dass wir unter Beachtung des Hygiene- und Infektionsschutzes für die Jugendfeierteilnehmer einen festlichen Abschied von der Kindheit gestalten können. Nur war das eben 2020 nicht möglich.“

Die Angemeldeten hätten grundsätzlich keinen Anspruch auf einen bestimmten Termin. Der Freidenkerbund habe trotzdem bestimmte Leistungen für die Jugendfeiern erbracht, so Mueller weiter. „Die Vorbereitungen sind gelaufen, es gibt Verträge mit den Mitwirkenden und den Veranstaltungsorten, in unserer Verwaltung sind dafür Personal- und Sachkosten angefallen. Es hat auch Vorbereitungsveranstaltungen in 2020 gegeben.“

Nur zwei Angehörige dürfen zur Feierstunde

Dafür, dass in der Stadthalle Falkensee bei den Jugendfeiern nach jetzigem Stand nur 170 Leute zeitgleich sein dürfen, könne der Freidenkerbund nichts. „50 Teilnehmer sind in einer Gruppe, dazu jeweils zwei Angehörige. Mehr geht nicht“, sagt Volker Mueller.

Diese Vorschriften bedeuten für den Humanistischen Freidenkenbund finanzielle Verluste, denn in den Vorjahren konnte der Verein pro Jugendfeierteilnehmer noch Karten für deren Freunde und Verwandet verkaufen.

Sollte die Jugendfeiern 2021 auch ausfallen, dann würden die Angemeldeten die 55 Euro Teilnehmergebühr zurück bekommen, so Mueller.

