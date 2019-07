Brieselang

Nachdem es zuletzt nicht mehr danach aussah, schicken die Brieselanger Grünen überraschend nun doch einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen. Am letztmöglichen Tag –Donnerstag vergangener Woche – ging die Anmeldung im Rathaus ein. Somit wird nun Kai Nagel bei den Wahlen am 1. September antreten und versuchen, sich gegen die drei Mitbewerber zu behaupten. Zuvor hatte Christian Skorsky seine Bewerbung aus persönlichen Gründen zurückgezogen.

Warum aber entschied sich Kai Nagel so spät, quasi in letzter Minute? „Ganz so spät war es nicht. Entschieden hatte ich mich am Montag davor. Ich wollte aber noch die Entscheidung der Ortsgruppe abwarten, die dann am Donnerstagmorgen getagt hat.“ Angesprochen wurde er in der Vergangenheit aber schon des Öfteren darauf, ob er es nicht machen will. „Doch mit Christian Skorsky hatten wir ja einen guten Kandidaten“, sagt er.

Steht für sozial-ökologische Werte

„Ich habe Lust auf das Amt“, bekundete der Diplom-Verwaltungswirt (FH). Der 29-Jährige will die sozial-ökologischen Werte und eine weltoffene Grundhaltung vertreten – Dinge, für die die Grünen stünden. Diese nämlich fehlten ihm bei den anderen Kandidaten ein wenig, wie er sagt. „Die Menschen sollen mit meiner Kandidatur die Möglichkeit erhalten, diese Werte angeboten zu bekommen.“

Zudem müsse Brieselang mehr können, als nur den Mangel zu verwalten. Allerdings weiß Nagel, dass auch er an den Realitäten und den dringenden Problemen in der Gemeinde nicht vorbeikommen wird. Dazu zählt der frischgebackene Gemeindevertreter unter anderem den ungenügenden öffentlichen Nahverkehr zu den Nachbargemeinden und die fehlenden Kita-Plätze. Letzteres bekommt er selbst zu spüren. „Wir haben hier auch keinen Kita-Platz bekommen, fahren mit dem Fahrrad täglich zur Kita nach Nauen.“

Drei Schwerpunkte

Kai Nagel will sich vor allem auf drei Themenschwerpunkte konzentrieren. Da wäre zum einen die Digitalisierung. „Die digitale Verwaltung muss dringend angegangen werden“, meint er. Die Einwohner sollten – um ein Beispiel zu nennen – die Möglichkeit erhalten, online rund um die Uhr Anträge stellen zu können „und nicht das bisschen Freizeit dafür zu verwenden“.

So bliebe mehr Zeit für die Familie. Im Umkehrschluss hätten die Verwaltungsmitarbeiter dann mehr Zeit für jene Bürger, die persönlich auf dem Amt erscheinen, um ihre Angelegenheiten zu erledigen.

Anreize sollen gesetzt werden

„Klima und Umweltschutz“ ist ein weiteres Themenfeld, das Kai Nagel im Auge hat. Dazu will er beispielsweise Anreize setzen, damit die Bewohner ihre Gärten naturnah gestalten. Ziel ist es, die Artenvielfalt zu verbessern. Auch die Hochwassergefahr im Ort bei bestimmten Witterungslagen spiele eine Rolle.

Und schließlich will er sich verstärkt um die Mobilität in der Gemeinde kümmern und dabei besonders um das Radwegenetz. Es soll künftig möglich sein, die beiden Ortsteile Bredow und Zeestow bequem und sicher mit dem Fahrrad zu erreichen.

Von Andreas Kaatz