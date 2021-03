Brieselang

Der Nymphensee in Brieselang ist nicht nur im Sommer ein beliebter Ort bei den Badegästen aus dem Havelland. Viele Menschen genießen den Ort auch in den kälteren Herbst– und Wintermonaten, etwa bei einem Spaziergang an der frischen Luft. Die Landschaft ist malerisch – und das im wahrsten Sinne des Wortes, findet Kathrina Korth.

Die Brieselang hat an der Universität der Künste Berlin Bühnenbild studiert und bei vielen Theaterproduktionen im Bereich Bühnenbild und Kostüme mitgewirkt. Sie arbeitet an internationalen Theatern, Opernhäusern und beim Film. Und sie unterrichtet andere in Malerei. Genau das will sie jetzt auch am Ufer des Brieselanger Nymphensees probieren.

Die Künstlerin besucht gerne den Nymphensee

Katharina Korth kennt den Ort seit ihrer Kindheit. „Der Nymphensee ist für mich eine Perle“, sagt sie. Durch die zunehmende Stadtflucht und die damit einhergehende Bebauung wird die Natur immer weiter verdrängt, was sie sehr schade findet. „Aus diesem Grund genieße ich den ruhigen Ort umso mehr. Hier kann ich am besten Kraft tanken“, sagt die Brieselangerin.

Der Nymphensee in Brieselang lockt viele Besucher an. Quelle: Viktoria Kratz

In Zukunft möchte die Künstlerin den Nymphensee allerdings nicht nur zur reinen Erholung aufsuchen, vielmehr möchte sie hier die Freude zur Kunst mit ihren Mitmenschen teilen. Dafür hat sie lange Zeit einen Malkurs geplant und organisiert, an dem nun jeder Interessierte teilnehmen kann. Vorkenntnisse brauchen die Teilnehmer nicht, da Katharina Korth die Technik anfangs erläutert und zusätzlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung parat hält, sodass am Ende ein eigenes Werk geschaffen werden kann. „Es geht weniger um ein perfektes Ergebnis. Das gemeinsame Malen steht an erster Stelle“, sagt die Expertin. Die Materialien stellt die kreative Brieselangerin ihren Kursteilnehmern zudem zur Verfügung.

Mit Kaffee werden die Bilder gemalt

Katharina Korth malt als Kaffeeliebhaberin besonders gerne mit eben dieser Zutat, die auch in ihren Kursen verwendet werden soll. „Das eignet sich super. Besonders für Anfänger, die bei der Sache bleiben wollen, denn Kaffee hat doch jeder zu Hause. Außerdem duftet es einfach so gut.“ Die Maltechnik mit dem beliebten Heißgetränk gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert und wurde vor allem im angesagten Paris angewandt. Für diese Zeit hat Katharina Korth eine wahrhaftige Vorliebe sowie eine „persönliche Neigung zu der Farbgebung“, wie sie selbst sagt.

Katharina Korth malt gerne mit Kaffee. Auch ihre Kursteilnehmer werden mit dieser Zutat eigene Werke kreieren. Quelle: Viktoria Kratz

In ihrer Malerei lässt die 32-Jährige intuitiv Emotionen frei, die von alltäglichen Erlebnissen geprägt sind. Aber auch auf Reisen oder besonderen Lebensumständen lässt sie sich gerne inspirieren. Als ihre Tochter zur Welt kam, malte sie vermehrt Bilder rund um das Thema Geburt und Mutter-Kind-Beziehungen. Alle Werke sind dabei meist figurativ, abstrakt gestaltet, weil sie „Formen und Farben sprechen lassen“ möchte.

Kunst und Kommunikation

Für die „sensible Künstlerin“, wie sie sich selbst bezeichnet, hängt die Kunst stets mit der Kommunikation zusammen. Ihre Kurse sieht sie daher auch als eine Art Dialog zu ihren Teilnehmern an. „Viele Künstler kommen in meinem Malkursen über die Bilder ins Gespräch. Das ist sehr schön mit anzusehen.“

Katharina Korth hofft, dass sie bald gemeinsam mit vielen Kunstinteressierten am Nymphensee malen kann: „Das wird eine willkommene Auszeit vom Alltag.“

Von Viktoria Kratz