Brieselang

Beim Spielen mit seinen Geschwistern ist ein fünfjähriges Kind am Montagabend in Brieselang aus einem Fenster vier Meter in die Tiefe gefallen. Es wurde dabei im Gesicht und am Kopf verletzt.

Das Fünfjährige hatte in einem Raum im ersten Stock eines Einfamilienhauses mit seinen Geschwistern gespielt. Dabei kletterte es offenbar in einem unbeobachteten Moment auf einen Hocker, der nah am geöffneten Fenster stand.

Das Kind verlor den Halt und fiel hinaus – laut Polizei vier Meter in die Tiefe. Es landete im Garten des Hauses, schlug also nicht auf Beton auf.

Hinzugerufene Rettungskräfte brachten das Kind, das nach dem Sturz bei Bewusstsein blieb, in ein Krankenhaus. Dort wurde es behandelt. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Kindes gibt es keine Informationen, ebenso sagt die Polizei nichts zum Geschlecht des Kindes.

Ob sich die Eltern zum Unfallzeitpunkt im Raum befanden, ist ebenso unklar. Wie die Polizei aber mitteilte, wird nun wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorgepflicht gegen sie ermittelt.

Von Philip Rißling