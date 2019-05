Brieselang

Die Kinder konnten kaum erwarten, dass es losgeht. Um 10 Uhr setzte sich der Zug dann von der Kita „Regenbogen“ zur neuen Kita „Grashüpfer“ in Bewegung – entlang dem Forstweg. Vorneweg liefen ganz stolz Moritz und Adele im grünen Grashüpfer-Kostüm. Und Reinhard Fünfeich spielte auf seinem Akkordeon „Das Wandern ist des Müllers Lust“.

Mit ein paar Monaten Verspätung nahmen am Montag die elf Erzieher und die 76 Kinder der Kita „Regenbogen“ ihr neues Domizil in Besitz – begrüßt von Bürgermeister Wilhelm Garn und Fachbereichsleiter Thomas Lessing, die Äpfel an die Kinder verteilten. „Zum 1. August werden wir dann komplett sein“, kündigte die stellvertretende Kita-Leiterin Corinna Roy an. Denn Platz ist in der neuen Einrichtung für insgesamt 108 Kinder.

Kita Regenbogen bleibt

Der Bedarf jedenfalls im Ort ist groß, in Brieselang reichen die Kita-Plätze nach wie vor nicht aus. Deshalb, so Corinna Roy: „Die Kita Regenbogen bleibt erhalten und wird wieder neu mit Leben erfüllt mit neuem Team und neuen Kindern.“ Beide Einrichtungen befinden sich in Trägerschaft der Jugend- und Sozialwerk gGmbH Oranienburg.

Rund 2,9 Millionen Euro hat die Gemeinde für die Errichtung der neuen Kita am Forstweg ausgegeben. Ursprünglich sollte sie Ende vorigen Jahres fertiggestellt werden. Doch unter anderem wegen Baumängeln verzögerte sich das Vorhaben.

In der neuen Kita fühlten sich Erzieher und Kinder schnell wohl. „Hier ist alles hell und geräumig. Wir haben viel mehr Platz als in der bisherigen Einrichtung“, freute sich Corinna Roy. So verfügt die Kita jetzt beispielsweise über einen großen Bewegungsraum, den es vorher so nicht gab. Katrin Dietz, Facherzieherin für Musik, lobte den deutlich größeren Musikraum. Neue Instrumente wie Trommeln machen die Arbeit nun abwechslungsreicher.

Räume verbunden

Außerdem sind die Räume im Obergeschoss durch Türen miteinander verbunden, so dass die Kinder schnell vom Rollenspielraum zum Bau- oder zum Naturraum wechseln können. Dies entspricht dem neuen Konzept, das mit dem Architekten abgestimmt wurde. „Wir haben uns seit einem Jahr darüber Gedanken gemacht“, sagt Corinna Roy.

Künftig wird es keine festen Gruppen mehr geben, sondern so genannte Bezugsgruppen mit Namen wie Schmetterlinge, Eichhörnchen, Feldmäuse oder Biber. „Es wird ein offener Kindergarten sein, die Kinder können sich in einem bestimmten Rahmen frei im Haus bewegen und sich somit mehr entfalten“, sagt sie. „Außerdem legen wir viel Wert auf den Naturbezug.“

Schönes Freigelände

So werden bald die „Luchse“ – bis zu 18 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahre – täglich durch den Wald streifen und die Veränderungen dort im Laufe der Jahreszeiten kennen lernen. Einladend ist aber auch das Freigelände mit den Spielgeräten und dem Wasserspielplatz, zudem gibt es im Haus eine Kinderküche.

Rund 2,9 Millionen Euro hat die Gemeinde für die neue Kita ausgegeben. Bürgermeister Garn ist froh, dass sie endlich eröffnet werden konnte. „Da fällt schon eine Last ab“, sagte er. „Bis zur letzten Minute wurde daran gearbeitet.“ Erst am Freitag gegen 12 Uhr traf die Baufreigabe in der Verwaltung ein. Derzeit laufen die Arbeiten zur Errichtung des Parkplatzes an der Wustermarker Allee. „Geplant ist, dass das Vorhaben noch in dieser Woche abgeschlossen wird“, so Lessing.

Neue Kita nötig

Der Neubau wird den Bedarf an Kita-Plätzen aber nicht decken können. Deshalb soll an der Gottlieb-Daimler-Straße eine weitere Kita mit 125 Plätzen entstehen. Doch die Ausschreibung haben die Gemeindevertreter aufgehoben. So hatte nur ein Bieter ein Angebot abgegeben, dessen Preis deutlich höher lag als kalkuliert.

Von Andreas Kaatz