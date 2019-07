Bredow

Pferde streicheln, Wissenswertes über die Tiere erfahren und bei den Pferden eine tolle Abenteuer-Geschichte über ein Pony hören. Das und mehr können kleine und große Pferdefans am 28. Juli auf der Stutenmilchfarm „Grüne Oase“ im Brieselanger Ortsteil Bredow erleben.

Ab 15 Uhr startet dort eine lehrreiche Abenteuer-Tour rund ums Pferd. Los geht es mit einer Farmführung. Denn auf der Farm leben nicht nur Stuten, sondern auch speziell ausgebildete Hengste, die geschult sind, mit Menschen, zum Beispiel im Rahmen von Tierkommunikationskursen, zusammenzuarbeiten. Zudem bietet Heilpraktikerin Elvira Hagen seit vielen Jahren eine spezielle Form der Meditation an, bei der die Anwesenheit der Kaltbluthengste entspannend wirken soll.

Und während die Hengste mit ihren langen Wallemähnen ihr Futter genießen, liest im Stall Autorin Jeannette Hix aus ihrem Kinderbuch „Der wiehernde Wecker und seine Schlau-Abenteuer.“

Der wiehernde Wecker tickt nicht und er ist keine Uhr. Er ist ein Pony, das jeden Morgen mit seinem Wiehern den ganzen Bauernhof weckt, um mit seiner Reiterin Janna Abenteuer zu erleben. Dabei können die kleinen Zuhörer noch etwas lernen.

So machen in einer Geschichte Wecker und Janna einen Ausflug an die Nordsee. Und als Wecker vor lauter Durst einen kleinen Schluck Meerwasser trinkt, wundert er sich, warum das Meer so salzig schmeckt. Dabei lernt er zwei Möwen kennen, die genau wissen, warum mal ein „Erdpups“ vor Milliarden Jahren das Meer so salzig gemacht hat.

Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Entweder per Mail an info@stutenmilchfarm.de oder unter Tel. 0179/1082550.

Von Laura Sander