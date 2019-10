Brieselang

Manuela Wolke ist die neue Vorsitzende des Seniorenbeirats der Gemeinde Brieselang. Sie wurde während der konstituierenden Sitzung mit breiter Mehrheit gewählt. Manuela Wolke folgt auf Anneliese Eis, die nach der Seniorenbeiratswahl am 1. September nicht mehr dem Gremium angehört, gleichwohl aber als Gast an den kommenden Sitzungen teilnehmen möchte.

Für ihre langjährige Arbeit erhielt Anneliese Eis unter anderem von Bürgermeister Wilhelm Garn ( CDU) einen Blumenstrauß. Verabschiedet wurde auch Gabriele Wegener. Wie zuletzt auch, wurde Dirk Lüdecke im Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bestätigt.

Treffen künftig am zweiten Mittwoch im Monat

Kerstin Hoppe wurde als neues Mitglied einstimmig zur neuen Kassiererin gewählt. Dem Gremium gehören weiterhin Ingrid Ettelt-Gelke, sie bleibt Schriftführerin, und Manfred Förster an.

Daneben wollen sich weitere Senioren, auch ohne Mandat, für die Belange der älteren Generation engagieren. Die Tagungen des Seniorenbeirats finden künftig immer jeden zweiten Mittwoch eines Monats um 14 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses statt.

Die neue Vorsitzende Manuela Wolke, die auch Mitglied des Kreisseniorenbeirates ist, will künftig gemeinsam mit ihren Mitstreitern neue Akzente und Schwerpunkte setzen. „Kontinuität und Veränderung“, lautet ihr Credo. Thematische Veranstaltungen stehen genauso im Fokus wie eine offensivere Öffentlichkeitsarbeit.

Ortsteile sollen stärker eingebunden werden

„Wir wollen auch die Senioren in den Ortsteilen Bredow und Zeestow stärker mit einbeziehen. Auch die Zusammenarbeit mit Vereinen, Kirchen und Organisationen wollen wir intensivieren. Wichtig ist es, Ziele zu haben, die umsetzbar sind. All das, was erfolgreich gewesen ist, wollen wir auch fortsetzen“, erklärte die neue Vorsitzende. Sie will zudem verstärkt neue Idee entwickeln und dazu anregen.

Vorstellbar sei etwa, einen Stammtisch für Senioren zu etablieren. bei diesen Treffen könnten verschiedene Themen erörtert werden. Der Kontakt zur Volkssolidarität soll zudem verstärkt werden. Auch in der Gemeindevertretung will sich der Seniorenbeirat mehr Gehör verschaffen.

Weiterhin soll die Geschäftsordnung des Gremiums überarbeitet werden. In diesen Zuge sollen die internen Strukturen klarer definiert werden.

Von MAZ