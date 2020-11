Maskenpflicht am Brieselanger Bahnhof

Brieselang

Offiziell gilt die Regelung bereits seit Anfang November, nun weisen auch Schilder explizit daraufhin: Auf den Bahnsteigen an der Nord- und Südseite des Bahnhofs in Brieselang sowie auf den beiden Vorplätzen, darunter der Platz des Friedens, muss eine Mund-Nasen-Schutz-Bedeckung getragen werden, darauf weist die Gemeindeverwaltung hin.

Die ausgeweitete Maskenpflicht, die nicht nur im Rathaus herrscht, gilt damit auch unter freiem Himmel. Geregelt ist das übrigens explizit in der jüngsten Allgemeinverordnung des Landkreises Havelland.

Einhaltung der Vorschrift ist wichtig

Zahlreiche Schilder, die sowohl ein Piktogramm als auch die Aufschrift „ Maskenpflicht“ ausweisen, ergänzt durch die Aufforderung in englischer Sprache mit den Worten „Cover your mouth and nose!“, wurden deshalb nun von Mitarbeitern des Bauhofes aufgestellt. Damit soll angesichts der steigenden Infektionszahlen die Dringlichkeit auch visuell verdeutlicht werden. Nicht jeder hält sich in diesem Bereich bislang an die Maskenpflicht.

Nach der Umsetzung der Maßnahme am vergangenen Freitag hat es sogleich Vandalismus-Schäden gegeben. So lag unter anderem ein Schild im Graben, ein weiteres musste gerichtet werden. „Die Akzeptanz scheint nicht bei jedem gegeben zu sein, schreibt die Verwaltung.

