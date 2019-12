Brieselang

Weil sie plötzlich Motorgeräusche auf ihrem Grundstück in der Straße Am Schlangenhorst in Brieselang hörte, wurde eine Familie in der Nacht zum Dienstag wach. Sie sah gegen 3.25 Uhr aus dem Fenster und musste feststellen, dass Unbekannte soeben ihren VW T5 Multivan vom Grundstück gestohlen haben.

Dazu hatten die Täter das elektrische Rolltor des Carports gewaltsam aufgeschoben. Die Polizei hatte daraufhin sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem grünen Fahrzeug eingeleitet, konnte es jedoch nicht mehr feststellen.

Das Auto hat das polizeiliche Kennzeichen: HVL –V555. Der Schaden wird auf etwa 28 000 Euro geschätzt.

Von MAZ Havelland