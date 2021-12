Nach Einsatz in Brieselang: Wildtierretter aus Wensickendorf zu „Helden für Tiere“ ernannt

Brieselang/Wensickendorf

Nutria in Not: Ende Oktober entdeckten Angestellte eines Campingplatzes im Brieselanger Ortsteil Zeestow eine Nutria, die in einem Wehr feststeckte und sich aus eigener Kraft nicht mehr daraus befreien konnte. Das Tier drohte zu ertrinken.

Die Campingplatz-Mitarbeitenden riefen daraufhin die Tierschützer der „Wildtierrettung Notkleintiere“ aus Wensickendorf zu Hilfe. Diese ließen sich nicht lange bitten und kamen dem Nager schleunigst zu Hilfe: Nachdem ein Versuch, das Tier mit einem Kescher einzufangen, scheiterte, kletterte Ehrenamtler Steven Giese in die Anlage hinab und trieb die orientierungslose Nutria in die Richtung, aus der sie sich dann schließlich selbst in die Freiheit retten konnte. PETA Deutschland gratuliert den Mitarbeitenden der „Wildtierrettung Notkleintiere e.V. Wensickendorf“ ganz herzlich zu ihrem tierfreundlichen Einsatz und verleiht ihnen eine „Helden für Tiere“- Urkunde.

Steven Giese kletterte hinab, um den Nager zu befreien. Quelle: Wildttierrtung Wensickendorf

„Das Team der ‚Wildtierrettung‘ hat ein großes Herz für Nutrias bewiesen“

„Die ehrenamtlichen Helfer von ‚Gnadenhof & Wildtierrettung Notkleintiere e.V. Wensickendorf‘ sind wirklich Helden für Tiere“, so Nadja Michler, Fachreferentin für Wildtiere bei PETA. „Nutrias sind sogenannte Neozoen. Das sind vom Menschen neu eingeführte, mittlerweile hier heimisch gewordene Tierarten. Manche meinen, es sei notwendig, solche ‚invasiven‘ Arten zu bekämpfen.

Deshalb wird Nutrias aktuell von Jägerinnen und Jägern erst mit der grausamen Fallenjagd nachgestellt, um sie danach zu töten. Dabei ist die Jagd weder notwendig noch geeignet, die Wildtierbestände nachhaltig zu regulieren. Nutrias sind außerdem keine Bedrohung für die heimischen Arten. Das Team der ‚Wildtierrettung‘ hat ein großes Herz für Nutrias bewiesen und sich diese Urkunde wahrlich verdient. Ohne ihr Mitgefühl wäre das Tier sicher ertrunken.“

PETA zeichnet regelmäßig Menschen für besonders tierfreundliches Verhalten aus. Der „Gnadenhof & Wildtierrettung Notkleintiere e.V. Wensickendorf“ bekam die Urkunde per Post.

