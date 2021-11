Der Schreck sitzt dem Zeestower Peter Liebe am Montag noch tief in den Knochen: Am Tag zuvor hatte er sich mit Sohn Richard und einem Freund zu einer Motorradtour auf den Weg gemacht. Bei einem Unfall vor Tremmen verletzte sich sein Sohn (MAZ berichtete). Liebe sucht nun nach der Ersthelferin, die ihn vor Ort und unterstützte und bricht eine Lanze für die Rettungskräfte.