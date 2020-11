Neue Brieselanger Gesamtschule wird auf dem Fichtesportplatz gebaut

Brieselang

Nun herrscht endlich Klarheit: Die Gesamtschule in Brieselang wird auf dem Gelände des Fichtesportplatzes gebaut. Das haben Brieselangs Gemeindevertreter am Mittwochabend während ihrer Sitzung entschieden. Das Abstimmungsergebnis fiel mit 17 Ja- bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung recht deutlich aus. Mit Klärung der Standortfrage kann nun auch die Ausschreibung zur Beauftragung eines Architekturbüros angeschoben werden.

Es war ein harter und steiniger Weg, der nun mit der Entscheidung durch die Kommunalpolitiker weiter beschritten werden kann. Zahlreiche Diskussionen hatte es gegeben. Die waren allerdings mit Blick auf die Betroffenen, etwa mit den Vertretern des Vereins SV Grün-Weiss Brieselang und natürlich mit den Anwohnern, auch dringend nötig.

Perspektiven für den Lokalsport gefragt

Wie schon in den vorangegangenen Sitzungen und den Bürgerveranstaltungen, hatten sowohl Vereinsvertreter von Grün-Weiss und auch zahlreiche Anwohner während der Vorstellungsrunden zu den beiden zunächst möglichen Varianten ihre Bedenken geäußert. Das Planungsbüro PST aus Werder/ Havel hatte zur Veranschaulichung Modelle angefertigt.

Mit der Entscheidung zum Schulneubau haben die Kommunalpolitiker der Verwaltung aber auch den Auftrag erteilt, neue Entwicklungsperspektiven für den Sport in Brieselang zu schaffen. Das verdeutlicht den Handlungsdruck, bei der Offensive für die Bildung auch den Sport nicht zu vergessen.

Verein zieht möglichst erst um, wenn das neue Vereinshaus steht

Der Beschluss macht es zwingend notwendig, die Neuentwicklung einer Sportanlage an anderer Stelle in der Gemeinde zu realisieren. Diese Sportstätte müsse „langfristiges Entwicklungs- und Erweiterungspotenzial, auch für Sport-Nutzungen über den Fußballsport hinaus“, ermöglichen. So lange es das neue Sportgelände noch nicht gibt, kann Grün-Weiß Brieselang den Fichtesportplatz weiterhin für seine Zwecke nutzen.

„Mit der Realisierung eines neuen Sportgeländes wird der Fichtesportplatz für den Schulsport genutzt und bleibt als Ausweichfläche für den Vereinssport erhalten“, heißt es im Beschluss der Gemeindevertreter. Investitionen der Gemeinde, insbesondere für den Neubau eines Vereins- und Sportheims, sollen auf der Alternativfläche erfolgen. Der Auszug des Vereins aus seinem Vereinsheim und der Bezug anderer Räume soll erst dann geschehen, wenn das neue Gebäude fertiggestellt ist. „Es ist aber nicht auszuschließen, dass auch eine Zwischenlösung gelingen könnte“, sagt Bürgermeister Ralf Heimann.

Nahezu alle Gemeindevertreter haben in der Sitzung die rasche Lösung der Sportplatzsuche angemahnt. Vordergründig geht es um das „Gutsmann-Gelände“ nahe der Zeebra-Grundschule sowie zweit- und drittrangig um einen Standort an der Stormstraße/Am Vorholz sowie am Mittelgraben in Zeestow. Der Beschluss dazu wurde mit breiter Mehrheit (17 Ja-, zwei Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen) gefasst.

