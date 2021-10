Brieselang - Vierbeiner in Zeestow in Not: Wildtierretter klettern ins Wehr

Dank der Unterstützung des Betreibers eines Wehrs am Campingplatz im Brieselanger Ortsteil Zeestow konnten die ehrenamtlichen Helfer der Wildtierrettung Havelland/Oberhavel eine Nutria aus ihrer misslichen Lage befreien. Das Tier war in die Anlage geklettert, steckte dort fest und drohte tatsächlich zu ertrinken.