Brieselang

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag in den Imbiss am Brieselanger Nymphensee einzubrechen.

Sie scheiterten jedoch und hebelten stattdessen die Tür zu den Räumlichkeiten der DLRG aufzuhebeln. Sie entwendeten diverses Rettungsequipment im Wert von rund 9000 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

