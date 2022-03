Planung für Brieselanger Kita kann beginnen

Brieselang

Der geplante Neubau einer Kindertagesstätte an der Gottlieb-Daimler-Straße in Brieselang kann nun wieder an Fahrt aufnehmen.

Nachdem zuletzt die Suche nach einem Planer für die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) trotz dreimaliger Ausschreibung und dreimaliger Beauftragung gescheitert war und damit nicht zum gewünschten Ziel geführt hatte, hat nun tatsächlich ein Planer die Arbeit für den Kita-Bau aufgenommen.

Das hat Uwe Gramsch, Fachbereichsleiter für Bauwesen, im jüngsten Ausschuss für Gemeindeentwicklung bekanntgegeben.

Von MAZonline