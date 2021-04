Brieselang

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in der Zeestower Chaussee in Richtung der Anschlussstelle Brieselang unterwegs gewesen. Als er am Straßenrand stoppte, fuhr ihm sein Hintermann in den Wagen. Das Auto des Auffahrenden war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 7 000 Euro.

Von MAZonline