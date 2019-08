Zeestow

Zwei tatverdächtige Männer aus der Ukraine haben Polizisten Donnerstagmorgen in Zeestow vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen ermittelt. Zunächst hatte ein Lkw-Fahrer bei der Polizei angezeigt, dass in der Nacht aus seinem in der Marie-Curie-Straße geparkten Fahrzeug etwa 400 Liter Diesel abgezapft wurden.

Die Polizeibeamten brachten dies mit einem vorangegangenen Einsatz in Verbindung, bei dem eine Zeugin gegen 1.40 Uhr beobachtet hatte, dass in der Otto-Lilienthal-Straße in Zeestow mehrere Personen aus einem Kleintransporter ausgestiegen und Grundstücke betreten hatten.

Bei der Prüfung des Sachverhalts wurde ein 46-jähriger Ukrainer festgenommen, weil er ein gestohlenes Fahrrad und Einbruchswerkzeug bei sich hatte. Nun wenige Stunden stellten Beamte in der Otto-Lilienthal-Straße erneut einen Kleintransporter fest. In dem Fahrzeug saß ein 34-jähriger Mann, ebenfalls aus der Ukraine. Außerdem befanden sich im Innenraum diverse Kanister mit Dieselkraftstoff. Aufgrund dieser Tatsache und des zuvor bekannt gewordenen Sachverhaltes wurde auch dieser Tatverdächtige in Gewahrsam genommen.

Von MAZ online