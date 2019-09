Brieselang

Ralf Heimann ( IBB) folgt auf Wilhelm Garn. Der 54-Jährige setzte sich am Sonntag in der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters von Brieselang gegen Michael Koch ( CDU) durch.

Auf Heimann entfielen insgesamt 66 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,3 Prozent, das nötige Quorum wurde somit erreicht.

Heimann trat bereits zum zweiten Mal an im Kampf um das Brieselanger Rathaus. 2011 war er noch an seinem Vorgänger Wilhelm Garn ( CDU) gescheitert. Im zweiten Anlauf hat er sich nun in der Stichwahl gegen einen Christdemokraten durchsetzen können.

Heimann hatte im Wahlkampf angekündigt, im Falle seiner Wahl für Bürgernähe und Transparenz im Rathaus zu sorgen. Die Bürger sollten demnach beispielsweise über Planungen rechtzeitig informiert und frühzeitiger als bisher beteiligt werden.

Von Philip Rißling