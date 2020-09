Brieselang

Die Brieselanger Gemeindevertreter haben am Dienstagabend während einer Sondersitzung zur Personalie der Bauleitplanerin entschieden, die als Unterstützerin der Reichsbürgerszene gilt. Der Beschluss fiel allerdings im nichtöffentlichen Teil der Sitzung unter dem zuvor öffentlich aufgerufenen Tagesordnungspunkt „Arbeitsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung“. Die Abstimmung endete mit einer großen Mehrheit von 18-Ja-Stimmen, bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung.

Was genau in der Vorlage steht, ist somit öffentlich nicht bekannt. Allerdings ist wohl davon auszugehen, dass sich die Gemeindevertretung mehrheitlich darauf verständigt hat, dass der Arbeitsvertrag in der noch laufenden Probezeit beendet wird. Bürgermeister Ralf Heimann ( FW) ließ durchblicken, dass die Mitarbeiterin nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurück kehren wird, nachdem sie bereits Anfang voriger Woche freigestellt worden war.

Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, muss allerdings der Hauptausschuss am Mittwoch, dem 23. September, ebenfalls einen Beschluss fassen, ehe der Bürgermeister den Beschluss umsetzen kann.

Im Anschluss an die Entscheidung im nichtöffentlichen Teil folgte noch eine Bürgerfragestunde. Darin hatten mehrere Fraktionen deutlich gemacht, dass sie den vom Land geplanten Verfassungscheck für neu einzustellende Mitarbeiter im öffentlichen Dienst begrüßen. Grundsätzlich sagte unter anderem Christian Achilles (BFB), dass man vorsichtig sein müsse, damit öffentliche Verwaltungen nicht von Menschen unterwandert werden, die eine nicht verfassungsgemäße Einstellung haben.

Die Sitzung fand auch unter Beobachtung der Polizei statt.

