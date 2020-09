Brieselang

In einer Sondersitzung der Gemeindevertreter soll es am kommenden Dienstag um die Personalie der Bauleitplanerin in der Verwaltung gehen, der nachgesagt wird, die Reichsbürgerszene zu unterstützen. Bürgermeister Ralf Heimann ( FW) will an diesem Tag Informationen zur Kenntnis geben, die er bei den Sicherheitsbehörden, wie dem Verfassungsschutz, erbeten hatte. Danach wird entschieden, ob die Frau, die sich noch in der Probezeit befindet, entlassen werden soll. Zwischenzeitlich wurde sie bereits vom Dienst freigestellt.

Rogoll zeigt Andrea Johlige an

Derweil hat die betreffende Person Strafanzeige unter anderem gegen die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige ( Die Linke) gestellt. Diese wurde im MAZ-Artikel vom 13. September zu diesem Thema mit einer Aussage auf Twitter zitiert: „Hoffentlich beendet der Bürgermeister von Brieselang das Arbeitsverhältnis in der Probezeit.“ Dabei bezog sie sich auf einen Artikel des Tagesspiegels, der das Thema Iris Rogoll Ende vergangener Woche bekannt gemacht hatte.

Andrea Johlige (Linke).

Rogoll fordert nun die sofortige Absetzung von Andrea Johlige „aus ihrem Amt“ als Landtagsabgeordnete der Linken. „Politiker, die ihre eigenen Gesetze und Grundregeln der Gesellschaft nicht kennen und beachten, sind einer Position in unserem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat nicht würdig“, lässt sie die Staatsanwaltschaft wissen – und bezieht sich unter anderem auf die Freiheit der Meinungsäußerung sowie weitere Artikel im Grundgesetz, gegen die verstoßen worden sein soll.

Außerdem bittet sie beim Verfassungsschutz „um Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der Partei ‚Bürger für Brieselang‘“. BFB hatte auch ihre Entlassung gefordert und am Montag den Bürgermeister aufgerufen, „die Untersuchung gegen eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung kurzfristig abzuschließen und dem Hauptausschuss die Auflösung des Arbeitsvertrages vorzuschlagen“.

Bauleitplanerin schießt gegen BFB

Nach Ansicht von Rogoll komme die Fraktion nicht ihrem verfassungsmäßigen Auftrag nach, in Brandenburg ein friedliches Zusammenleben der Menschen zu befördern und habe die Freiheit der Meinungsäußerung missbraucht. Zu sich selber sagt sie: „Ich bin lupenreiner Demokrat und aufrechter Preuße und ich habe mir als Mensch, Bürger und Angestellte im öffentlichen Dienst nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin kein Reichsbürger.“

Iris Rogoll

Iris Rogoll hatte zur Kommunalwahl 2019 in Rathenow für das Bündnis „Die Republikaner – Bürgerbündnis Havelland kandidiert. Dem mittlerweile aufgelösten Bürgerbündnis attestierte der Verfassungsschutz rechtsextreme Tendenzen.

Von Andreas Kaatz