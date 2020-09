Brieselang

Im Zusammenhang mit dem Fall der Brieselanger Bauamtsmitarbeiterin, die als Unterstützerin der Reichsbürgerszene gilt, teilt jetzt Bürgermeister Ralf Heimann ( FW) gegen die Fraktionen von BFB, Linke und CDU aus. Diese hatten unter anderem gefordert, dass die betreffende Mitarbeiterin schnellstmöglich zu entlassen sei.

„Dass nun just diese Fraktionen der Gemeindeverwaltung vorwerfen, nicht gehandelt zu haben, ist politisch höchst fragwürdig. Eventuell liegt der Fall aber so, dass einzelnen Gemeindevertretern sicherheitsrelevante Erkenntnisse bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorlagen, die sie hätten weitergeben können und müssen. Ob dies der Fall ist und somit eine grobe Verletzung der Treuepflicht zum Nachteil der Gemeinde vorliegt, muss im Nachgang zur Personalie R. geklärt werden“, sagte Heimann in einer Presseerklärung.

Anzeige

LESEN SIE AUCH: Bauamts-Mitarbeiterin spricht von „Hetzjagd“

Weitere MAZ+ Artikel

Gemeinsame Vereinbarung

So hätten alle Gemeindevertreter und die Gemeindeverwaltung im nichtöffentlichen Teil der Sitzung der Gemeindevertretung am 26. August vereinbart, eine Prüfung im Hinblick auf die Personalie R. vorzunehmen. „Man hat sich einstimmig darauf verständigt, das Ergebnis der Prüfung abzuwarten und auf dieser Grundlage bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Alle Anwesenden haben dieses Vorgehen gebilligt.“

Heimann verwies darauf, dass ab Entgeltgruppe 9 nur der Hauptausschuss eine Entlassung vornehmen dürfe. Von Seiten der Fraktionen wurde allerdings darauf verwiesen, dass Heimann dies erst vorschlagen müsse.

Auswertung von Infos

Der Bürgermeister rechnet nun für die nächste Sitzung des Hauptausschusses nächste Woche mit entsprechenden Informationen zu der Personalie vom Landesamt für Verfassungsschutz und von der Landesregierung, die dann mit dem Hauptausschuss ausgewertet werden sollen. Anschließend würden gegebenenfalls Maßnahmen ergriffen.

Dass sich Heimann zu Unrecht angegriffen sieht, geht auch aus einem bereits gelöschten Facebook-Post seinerseits hervor. Darin bezog er sich auf den Artikel des Tagesspiegels, der das Thema der Bauamtsmitarbeiterin als erstes aufgegriffen hatte.

„Gezielt und vorsätzlich“

Heimann wertet den Artikel als einen noch immer anhaltenden Wahlkampf gegen den neuen Bürgermeister, da Informationen aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 26. August öffentlich wurden. „Gezielt und vorsätzlich wurden also vertrauliche Informationen zur Schädigung der Gemeinde und des Bürgermeisters in die Öffentlichkeit gezerrt“, so Heimann.

Am Dienstagnachmittag verbreiteten fünf von sechs Fraktionen in der Gemeindevertretung –BFB, CDU, SPD, Bd. 90/Grüne und Die Linke –eine gemeinsame Erklärung. Darin heißt es: „Wir fordern den Bürgermeister in dem Fall einer Gemeindemitarbeiterin zum sofortigen Handeln auf. Gegen die Mitarbeiterin waren öffentlich Vorwürfe einer Unterstützung extremistischer Gruppen erhoben worden.“

„Gemeinde nimmt Schaden“

Den Fraktionen geht die Aufklärung des Sachverhaltes seit Anfang August zu langsam. „Aus Sicht der Fraktionen ist inzwischen ausreichend Zeit zur Klärung vergangen. Die Gemeinde nimmt durch das verzögerte Handeln des Bürgermeisters deutlich Schaden“, heißt es. So soll Heimann dem Hauptausschuss am 23. September umfassend Bericht erstatten und angesichts der Faktenlage den Vorschlag zur Lösung des Arbeitsverhältnisses in der noch laufenden Probezeit unterbreiten.

Zudem stellen die fünf Fraktionen klar: „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung einschließlich des Bürgermeisters müssen für die verfassungsmäßige Ordnung eintreten und sich an Recht und Gesetz der Bundesrepublik, des Landes Brandenburg und der Gemeinde halten und dürfen daran keine Zweifel aufkommen lassen. Wer dies nicht gewährleistet, kann nicht Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Gemeinde sein.“

Debatte bei Facebook

Derweil wird der Fall auch in der lokalen Facebook-Gruppe „Brieselang“ mit mehr als 4000 Mitgliedern heiß diskutiert. „Wenn der hochgelobte Bürgermeister das duldet, dann sagt es ja viel über ihn aus“, heißt es unter anderem. Ein anderer Nutzer meint: Arbeit ist Arbeit und Privat ist Privat. Es sei doch jedem überlassen, was er in der Freizeit macht.

Diskussion über Meinungsfreiheit

Außerdem wurde das Thema Meinungsfreiheit diskutiert. So dürfe Meinungsfreiheit nicht gegen geltende Gesetze wie das Grundgesetz verstoßen, hieß es in einem Kommentar. Ein anderer meinte: „Wenn jemand im öffentlichen Dienst arbeiten möchte, müssen die Bürger vertrauen dürfen, dass seine Handlungen und Entscheidungen frei von seiner persönlicher Überzeugung getroffen werden.“ Deshalb gelte für den öffentlichen Dienst ein Mäßigungsgebot. „Reichsbürger lehnen unseren Staat und unsere Rechtsordnung ab. Wie will so jemand unsere Gesetze verantwortungsvoll ausführen?“

„Ich kenne Leute, die mussten schon für weit weniger ihren Job im öffentlichen Dienst quittieren. Hier sollte definitiv etwas genauer hingeschaut werden“, teilte ein weiterer Facebook-Nutzer mit. Und für einen anderen sei es egal, wenn die fachliche Qualifikation passt und der Job gut gemacht wird. Es müsse nur das Private vom Beruflichen getrennt werden.

Von Andreas Kaatz